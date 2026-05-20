«Лучший по профессии»: ветераны СВО региона примут участие в номинации «Второй старт»

На следующей неделе в Самарской области пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Второй старт». В этом году к участию в номинации «Второй старт» приглашаются ветераны специальной военной операции по широкому кругу специальностей без ограничения и без требований к подтверждению переобучения. Конкурс «Лучший по профессии» проводится в рамках нацпроекта «Кадры».

«Многие ветераны специальной военной операции, вернувшись, реализовали себя в новой профессии при помощи Кадровых центров «Работа России» или самостоятельно, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. - Благодаря номинации «Второй старт» мы увидим успешные примеры изменения профессионального пути, и это поможет другим участникам СВО и всем жителям нашего региона не бояться нового и искать себе работу по душе».

На участие в региональном этапе в Самарской области подано 12 заявок. Конкурс включает дистанционный и очный этапы. На дистанционном этапе конкурсанты готовили видеоролик или электронную презентацию «Фотография моего лучшего рабочего дня». На очном этапе участников ждет теоретическая часть - выполнение тестовых заданий, а также представление своего опыта поиска работы и возвращения к профессиональной деятельности, которое пройдет в формате выступления перед ветеранами СВО и членами их семей.

Призеры регионального этапа в Самарской области получат: 100 тыс. руб. – за первое место, 50 тыс. руб. – за второе место, 30 тыс. руб. – за третье место. Победитель представит Самарскую область на федеральном этапе, который состоится в Самаре в октябре. О своем участии в федеральном этапе уже заявили порядка 60 регионов.

