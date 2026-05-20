Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс провели рабочую встречу

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава энергокомпании Павел Сниккарс обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025/26 года и основные направления развития теплосетевой инфраструктуры крупнейших городов региона — Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

При подготовке к прошедшей зиме «Т Плюс» обновила в Самарской области 89 километров тепловых сетей, выполнила большой объём ремонтных работ на ТЭЦ, ГРЭС и котельных в городах присутствия. Всё это позволило без существенных сбоев пройти отопительный сезон 2025/26 года.

Павел Сниккарс поделился планами на ремонтную кампанию. В 2026 году «Т Плюс» направит на повышение надёжности теплоснабжения клиентов почти 4 млрд рублей. Энергетики заменят около 80 километров коммуникаций, а также выполнят обязательные ремонты генерирующего оборудования на электростанциях и котельных.

По словам руководителя энергокомпании, сохранять высокие темпы обновления инфраструктуры помогает работа в ценовых зонах, в которые перешли все четыре города присутствия компании в регионе. Благодаря этому за последние шесть лет «Т Плюс» вложила в модернизацию энергетических объектов в этих городах свыше 18,8 млрд рублей. Также в Самаре был создан Центр мониторинга качества, специалисты которого в круглосуточном режиме контролируют надёжность энергоснабжения клиентов компании.

В перспективе ближайших лет «Т Плюс» планирует модернизацию энергоблока Самарской ТЭЦ. Здесь будут заменены паровая турбина, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование. Компания направит на реализацию проекта более 12 млрд рублей инвестиций. Работы должны быть завершены в 2029 году. В результате будут увеличены тепловая и электрическая мощность станции, а также повысится надёжность и качество теплоснабжения жителей и промышленных предприятий Самары.

Губернатор Самарской области поблагодарил Павла Сниккарса за значительный вклад повышение надёжности теплоснабжения жителей и организаций региона.

Фото: пресс-служба «Т Плюс»