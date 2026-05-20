Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс провели рабочую встречу

20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик.
Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»
Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики, медизделий, спортивного питания и решений для здоровья.
Самарские производители медицинских изделий и фармацевтики презентовали свою продукцию в Беларуси
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10
Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.
Полицейские Самарской области помогли девушке, автомобиль которой заглох на проезжей части
20 мая на базе Центра кинологической службы ГУ МВД СО состоялись областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками.
Прошли областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками
В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом. Стороны обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025-2026 года и основные направления развития теплосетевой инфраструкту
Вячеслав Федорищев и Павел Сниккарс договорились о развитии деятельности компании «Т Плюс» в Самарской области
С момента запуска программы долгосрочных сбережений в 2024 году к ней присоединились почти 300 тысяч жителей Самарской области, что составляет 9,5% населения региона.
Самарцы формируют сбережения и учатся защищать деньги в цифровой среде
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс провели рабочую встречу

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава энергокомпании Павел Сниккарс обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025/26 года.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава энергокомпании Павел Сниккарс обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025/26 года и основные направления развития теплосетевой инфраструктуры крупнейших городов региона — Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

При подготовке к прошедшей зиме «Т Плюс» обновила в Самарской области 89 километров тепловых сетей, выполнила большой объём ремонтных работ на ТЭЦ, ГРЭС и котельных в городах присутствия. Всё это позволило без существенных сбоев пройти отопительный сезон 2025/26 года.

Павел Сниккарс поделился планами на ремонтную кампанию. В 2026 году «Т Плюс» направит на повышение надёжности теплоснабжения клиентов почти 4 млрд рублей. Энергетики заменят около 80 километров коммуникаций, а также выполнят обязательные ремонты генерирующего оборудования на электростанциях и котельных.

По словам руководителя энергокомпании, сохранять высокие темпы обновления инфраструктуры помогает работа в ценовых зонах, в которые перешли все четыре города присутствия компании в регионе. Благодаря этому за последние шесть лет «Т Плюс» вложила в модернизацию энергетических объектов в этих городах свыше 18,8 млрд рублей. Также в Самаре был создан Центр мониторинга качества, специалисты которого в круглосуточном режиме контролируют надёжность энергоснабжения клиентов компании.

В перспективе ближайших лет «Т Плюс» планирует модернизацию энергоблока Самарской ТЭЦ. Здесь будут заменены паровая турбина, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование. Компания направит на реализацию проекта более 12 млрд рублей инвестиций. Работы должны быть завершены в 2029 году. В результате будут увеличены тепловая и электрическая мощность станции, а также повысится надёжность и качество теплоснабжения жителей и промышленных предприятий Самары.

Губернатор Самарской области поблагодарил Павла Сниккарса за значительный вклад повышение надёжности теплоснабжения жителей и организаций региона.

 

Фото:   пресс-служба «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

