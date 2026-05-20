Самарцы формируют сбережения и учатся защищать деньги в цифровой среде

С момента запуска программы долгосрочных сбережений в 2024 году к ней присоединились почти 300 тысяч жителей Самарской области, что составляет 9,5% населения региона. Это означает, что каждый десятый житель уже формирует личные накопления с государственной поддержкой. Объём фактических взносов по договорам программы с начала года превысил 18,3 миллиарда рублей.

Такие результаты показывают, что жители Самарской области не только получают знания о финансовой безопасности и грамотном управлении деньгами, но и активно применяют их на практике. Программа долгосрочных сбережений стала для многих надёжным инструментом формирования финансовой подушки безопасности и планирования будущего.

Устойчивое финансовое благополучие невозможно без умения защищать свои средства в цифровой среде. Именно этой теме посвящён девятый этап Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы».

Для этапа «Безопасность денег в цифровой среде» эксперты Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России разработали комплекс образовательных материалов: лекции для взрослых и подростков, чек-листы по распознаванию лжеброкеров, памятки о том, как не стать дроппером и как мошенники используют личные данные, инструкции по защите аккаунта на «Госуслугах» и многое другое.

Все материалы, а также анонсы просветительских офлайн- и онлайн-мероприятий по финансовой грамотности доступны на портале https://моифинансы.рф/estafeta/bezopasnost-deneg-v-cifrovom-mire/.