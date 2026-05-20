Эксперт: диспансеризация играет важную роль в выявлении сахарного диабета

Об этом рассказывает главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин:



"Это единственный способ «поймать» болезнь до того, как она начнет разрушать организм. Ранняя диагностика позволяет начать лечение вовремя и снизить риск осложнений.



Раннее выявление сахарного диабета 2 типа критически важно, так как на начальных стадиях он протекает бессимптомно, но уже вызывает поражение сосудов, почек и нервов.



Профилактические осмотры и диспансеризация позволяют:



Выявить скрытый диабет. До 60% пациентов с сахарным диабетом 2 типа не знают о своем диагнозе. Стандартный анализ крови на глюкозу натощак и тест на гликированный гемоглобин (HbA1c), входящие в диспансеризацию, помогают обнаружить болезнь задолго до появления жажды или усталости.



Обнаружение преддиабета — шанс предотвратить болезнь. При уровне глюкозы 6,1 ммоль/л человек еще не болен, но уже в группе риска. Прохождение осмотра позволяет вовремя изменить питание и образ жизни, что в 40–70% случаев возвращает сахар к норме и предотвращает переход в манифестный диабет.



Выявить факторы риска развития сахарного диабета".

