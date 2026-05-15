В Сергиевском районе работает новый ФАП

В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области. Награды получила 21 супружеская пара.
Вячеслав Федорищев впервые вручил памятные знаки «Родительская доблесть» семьям Самарской области
В пятницу, 15 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым. 
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с Послом Республики Беларусь в РФ Юрием Селиверстовым
В Самарской области прошла всероссийская апробация ЕГЭ. В тренировке, максимально приближенной к реальности, были задействованы свыше 3000 специалистов в 77 пунктах проведения экзаменов. 
Более 7000 выпускников региона проверили свои знания на тренировочном ЕГЭ
В Самаре в рамках Спартакиады Самарской региональной организации «Динамо» прошли первые соревнования по кроссфиту среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности.
В Самаре прошли соревнования по кроссфиту среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности
15 мая, в 15:20, на трассе М-5 «Урал» в  Красноярском районе автомобиль Kia Sorento врезался в стоящий автомобиль ГАЗель, осуществляющий дорожные работы.   
В Красноярском районе на трассе М-5 «Урал» иномарка врезалась в стоящую ГАЗель
Цикл концертов Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова, в рамках проекта «Единство культур», направлен на популяризацию народного искусства и приурочен к Году единства народов России.
Волжский хор выступит в Шигонах и Клявлино
Температура воздуха 16 мая  в Самаре ночью +16, +18°С, днем +28, +30°С.
16 мая в регионе без осадков, до +30°С
По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в России обновляют региональные и местные дороги к святыням, культовым зданиям и сооружениям.
В регионе приведут в нормативное состояние почти 50 км автодорог, ведущих к 25 объектам религиозного и культурного наследия
Вячеслав Федорищев принял участие в акции, посвященной Международному дню семьи
В тольяттинском магазине нашли продукты с истекшим сроком годности
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
В Сергиевском районе работает новый ФАП

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Боровка жители получают помощь в современных условиях.

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Боровка жители получают помощь в современных условиях. В модульном пункте предусмотрены кабинет приема, процедурная и необходимые подсобные помещения. За первый квартал 2026 года профилактические осмотры в новом фельдшерско-акушерском пункте прошли 60 человек.

«С появлением нового модульного пункта и новым оснащением доступность и качество медицинской помощи для местных жителей значительно улучшились. Помощь сельчанам, - а здесь проживает 187 человек, из них 34 ребенка,- оказывает молодой фельдшер. Это удобно и для выездных приемов узких специалистов, теперь они могут работать в более комфортных условиях», - рассказал главный врач районной больницы Дмитрий Агафонов.

Расположение ФАПа также играет важную роль. Село Боровка находится в 21 километре от Сергиевска. Наличие собственного современного медпункта позволяет жителям не тратить время на дальние поездки в районный центр для получения первичной медицинской помощи или профосмотров.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году в учреждение поставлено 5 новых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи.
15 мая 2026, 15:04
Автопарк Самарской горбольницы №6 полностью укомплектован
Благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году в учреждение поставлено 5 новых автомобилей для оказания неотложной медицинской помощи.
Врач-дерматовенеролог Михайлова: главная ошибка при SPF — недостаточное нанесение.
14 мая 2026, 21:58
Врач рассказала об ошибках при использовании солнцезащитных средств
Врач-дерматовенеролог Михайлова: главная ошибка при SPF — недостаточное нанесение.
Главный внештатный специалист минздра СО по медицинской профилактике Людмила Слепнева: "Самое эффективное "лекарство" от давления- аэробные нагрузки".
14 мая 2026, 19:12
5 фактов о гипертонии, которые нужно знать каждому
Главный внештатный специалист минздра СО по медицинской профилактике Людмила Слепнева: "Самое эффективное "лекарство" от давления- аэробные нагрузки".
