В Сергиевском районе работает новый ФАП

Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в селе Боровка жители получают помощь в современных условиях. В модульном пункте предусмотрены кабинет приема, процедурная и необходимые подсобные помещения. За первый квартал 2026 года профилактические осмотры в новом фельдшерско-акушерском пункте прошли 60 человек.

«С появлением нового модульного пункта и новым оснащением доступность и качество медицинской помощи для местных жителей значительно улучшились. Помощь сельчанам, - а здесь проживает 187 человек, из них 34 ребенка,- оказывает молодой фельдшер. Это удобно и для выездных приемов узких специалистов, теперь они могут работать в более комфортных условиях», - рассказал главный врач районной больницы Дмитрий Агафонов.

Расположение ФАПа также играет важную роль. Село Боровка находится в 21 километре от Сергиевска. Наличие собственного современного медпункта позволяет жителям не тратить время на дальние поездки в районный центр для получения первичной медицинской помощи или профосмотров.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

