Врач рассказала об ошибках при использовании солнцезащитных средств

Солнцезащитные средства необходимо использовать ежедневно не только на пляже, но и в городе. Даже во время поездок на автомобиле. Об этом 14 мая рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог, основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова.

По словам специалиста, летом кожа сталкивается не только с интенсивным ультрафиолетовым излучением, но и с жарой, повышенным потоотделением, обезвоживанием и оксидативным стрессом. Уход должен строиться на трех ключевых принципах: защите, увлажнении и антиоксидантной поддержке.

«Одними из самых распространенных ошибок являются использование SPF только во время отдыха, недостаточное количество нанесенного средства и отсутствие его регулярного обновления», — пояснила Михайлова.

Для городских условий подхлдят средства с SPF не ниже 30, а в солнечные дни — SPF 50+. Во время отдыха у моря следует использовать исключительно водостойкие формулы с высоким уровнем защиты. После косметологических процедур допустимо применение специальных средств с SPF 85, которые помогают снизить риск раздражения и появления пигментации.

Качественное солнцезащитное средство должно обеспечивать защиту как от UVA-, так и от UVB-лучей, а также содержать антиоксиданты и компоненты, препятствующие фотостарению. Среди наиболее эффективных она выделила ниацинамид, витамин С, феруловую кислоту и витамин Е.

Особое внимание летом следует уделять увлажнению кожи. Врач рекомендует использовать средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, мочевиной и скваланом. Кроме того, полезны кремы с пре- и пробиотиками, которые помогают поддерживать микробиом кожи и повышают ее устойчивость к внешним раздражителям.

Специалист также предостерегла от бесконтрольного использования активных компонентов в период солнечной активности. Ретинол, по ее словам, допустим летом только при вечернем применении и обязательном сочетании с дневной защитой SPF 50+. Кислоты также можно использовать, но в мягких формах и низких концентрациях.

Отдельно эксперт высказалась о термальной воде, отметив, что при испарении она может усиливать обезвоживание кожи. В качестве более эффективной альтернативы она рекомендует увлажняющие мисты с гиалуроновой кислотой, пантенолом, алоэ или центеллой.

 

