В 2026 году «Книжный караван» отправился в путешествие по Самарской области в юбилейный, двадцатый раз.

В 2026 году Областной проект передвижных книжных выставок Самарской областной детской библиотеки «Книжный караван» отправился в путешествие по Самарской области в юбилейный, двадцатый раз.

Цель проекта – познакомить юных читателей с произведениями современных авторов, привлечь к посещению библиотеки и привить интерес к книгам. Проект призван знакомить читателей, отдаленных от областного центра сельских территорий с новой детской литературой, обеспечение детей в новых книгах, повышать положительный имидж сельских библиотек как центров содержательного досуга и общения пользователей.

За 19 лет существования проекта партнерами библиотеки стали практически все муниципальные районы Самарской области – было совершено 76 выездов, во временное пользование библиотекам было передано более 43 тыс. лучших детских книг, участниками литературных праздников стали более 10 тыс. детей и подростков. В начала года «Книжный караван» уже побывал у читателей в Богатовском районе – в селе Виловатое, в Кинель-Черкассах и Обшаровке.

Приезд «Книжного каравана» – это всегда яркое событие. На торжественном открытии ребят всегда ждет литературный праздник: презентация новых книг современных писателей, выставка необычных интерактивных изданий, подвижные игры со аниматором – сказочным персонажем, эстафеты, призы и веселье.

350 современных книг, как художественных, так и научно-познавательных остаются в местной библиотеке во временное пользование на несколько месяцев, чтобы радовать юных читателей и их родителей до конца года. Сотрудники библиотек при этом получают комплект информационно-методических материалов по работе с книгами от специалистов Самарской областной детской библиотеки: электронная презентация книжной выставки, пакеты с методическими рекомендациями и аннотированными списками для работы с отдельными книгами.

По завершении проекта читатели библиотек области присылают рисунки, отзывы и другие творческие свои работы.

«Каждый выезд «Каравана», когда видим горящие глаза детей, которые, пусть и временно, но получают столько самых новых, современных, самых интересных – в том числе интерактивных – книг, мы убеждаемся еще раз – наш проект очень нужен и важен. Особенно это важно для маленьких сельских наиболее отдаленных от города библиотек. И мы всегда с огромным удовольствием дарим и будем продолжать дарить ребятам этот книжный праздник» - поделилась куратор проекта, заведующая отделом Самарской областной детской библиотеки Яна Бобылева.

 

 

