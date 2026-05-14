В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций региона, посвященный 95-летию Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».
Предварительный этап фестиваля проходил до 12 мая в муниципальных образованиях Самарской области; региональный - 13 мая в Самаре.
Участниками стали 17 команд из 16 муниципалитетов: 2 юношей, 2 девушек в возрасте 12-13 и 14-15 лет в каждой.
Соревнования по многоборью ГТО включали бег на короткую и длинную дистанцию, наклон, подтягивание или отжимание, прыжок в длину, поднимание тела из положения лежа, стрельбу из электронного оружия.
12-13 лет:
Ева Мячина (Чапаевск) - золото
Александр Бусалаев (Кинель-Черкасский р-н)
Алина Глебова (Безенчукский р-н) - серебро
Степан Лосев (Отрадный)
Наталья Овчинникова (Кинель-Черкасский р-н) - бронза
Максим Павлов (Тольятти)
14-15 лет:
Александра Фролова (Безенчукский р-н) - золото
Михаил Гребенкин (Чапаевск)
Дарья Охинько (Чапаевск) - серебро
Гордей Исаев (Безенчукский р-н)
Марианна Суворова (Нефтегорский р-н) - бронза
Максим Суворов (Чапаевск)
Командные соревнования по перетягиванию каната:
Сергиевский р-н
Отрадный
Ставропольский р-н
Команое первенство:
Безенчукский р-н
Кинель-Черкасский р-н
Отрадный
Участники, показавшие высокие результаты на региональном этапе, получат возможность представлять Самарскую область на всероссийском финале фестиваля
Комплекс ГТО реализуется в рамках государственной программы «Спорт России».
