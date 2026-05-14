В Самарской области состоялся фестиваль комплекса ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций региона, посвященный 95-летию Всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне».

Предварительный этап фестиваля проходил до 12 мая в муниципальных образованиях Самарской области; региональный - 13 мая в Самаре.

Участниками стали 17 команд из 16 муниципалитетов: 2 юношей, 2 девушек в возрасте 12-13 и 14-15 лет в каждой.

Соревнования по многоборью ГТО включали бег на короткую и длинную дистанцию, наклон, подтягивание или отжимание, прыжок в длину, поднимание тела из положения лежа, стрельбу из электронного оружия.

12-13 лет:

Ева Мячина (Чапаевск) - золото

Александр Бусалаев (Кинель-Черкасский р-н)

Алина Глебова (Безенчукский р-н) - серебро

Степан Лосев (Отрадный)

Наталья Овчинникова (Кинель-Черкасский р-н) - бронза

Максим Павлов (Тольятти)

14-15 лет:

Александра Фролова (Безенчукский р-н) - золото

Михаил Гребенкин (Чапаевск)

Дарья Охинько (Чапаевск) - серебро

Гордей Исаев (Безенчукский р-н)

Марианна Суворова (Нефтегорский р-н) - бронза

Максим Суворов (Чапаевск)

Командные соревнования по перетягиванию каната:

Сергиевский р-н

Отрадный

Ставропольский р-н

Команое первенство:

Безенчукский р-н

Кинель-Черкасский р-н

Отрадный

Участники, показавшие высокие результаты на региональном этапе, получат возможность представлять Самарскую область на всероссийском финале фестиваля

Комплекс ГТО реализуется в рамках государственной программы «Спорт России».

Фото: Максим Калинкин/минспорта СО