В Самаре пройдет Суперкубок Детского КВН Самарской области

22 мая в 18:00 на сцене КРЦ «Звезда» состоится финальное событие сезона Детского КВН Самарской области — Суперкубок. Чемпионы всех четырёх дивизионов встретятся на главной сцене КРЦ «Звезда» и поборются за главный приз: путевку на Международный фестиваль детских команд КВН. Юные КВНщики продемонстрируют свои таланты в конкурсах «приветствие» и «сказка».

Играют:

«Пятница 13», Школа № 13 г.о.Самара

«Нью пипл», Школа №68 г.о. Самара

«Сидоровы козы», ООЦ центр «Школа» г.о. Тольятти

«С иголочки», Школа № 175 г.о.Самара

«То, что нужно», Школа № 175 г.о. Самара

Детский КВН Самарской области известен во всей стране – именно здесь растут чемпионы телевизионного шоу «КВН. Дети» и участники Всероссийской юниор лиги, показывая высокий результат.

В Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области проводится Детский КВН Самарской области — это социально-значимый проект, охватывающий муниципалитеты Самарской области, путем проведения чемпионатов в четырех дивизионах - Самарский, Тольяттинский, Северо-Восточный, Юго-Западный. Детский КВН – это система обучения школьников, включающая в себя основы сценического мастерства, авторского дела, режиссуры, хореографии, вокала и других видов творчества.

Фото: Движение «Самарский КВН»