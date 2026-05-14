Жители Самарской области могут присоединиться к серии тематических походов «Время открытий»

«Время открытий» - это серия туристических походов, которые проводятся в рамках совместного проекта Росмолодёжи и «Движения первых» под названием «Походы первых - Больше, чем путешествие», реализуемого в России с 2023 года. Проект направлен на популяризацию массового туризма и активного образа жизни среди молодежи и патриотическое воспитание юных граждан и входит в нацпроект «Молодёжь и дети».

В этом году в рамках проекта запланировано 11 общероссийских походов, приуроченных к государственным праздникам и памятным датам. Им посвящены тематические мастер-классы, игры, исторические лекции, экологические акции. Участвовать в таких походах могут как новички, так и опытные туристы, а для проведения походов подготовлены специальные рекомендации, которые помогут участникам обучиться полезным навыкам и лучше узнать культуру страны

Формат определяют сами участники: туристская прогулка (продолжительность 2-4 часа, протяженность маршрута 4-6 километров), однодневный поход (продолжительность 4-8 часов, протяженность маршрута от 6 километров) и двухдневный поход (продолжительность более 12 часов, протяженность маршрута от 12 километров).

Присоединиться к «Времени открытий» могут команды от 3 до 30 человек с одним (или более) руководителем старше 18 лет.

Подробная информация на сайте проекта: https://pohod.morethantrip.ru/vo.