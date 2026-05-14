16 и 23 мая в КРЦ «Звезда» пройдут игры 1/4 финала Самарской областной лиги КВН трудовой молодежи. За проход в полуфинал будут соревноваться команды различных предприятий и организаций Самарской области.

16 мая

«48 дюймов» - АО «Транснефть – Приволга»

«Градусы» - Самарский филиал ПАО «Т Плюс»

«Маффины продаж» - ППО АО «АВТОВАЗ» АСМ РФ

«Уточкин имени команды» - АО «ТОАЗ»

23 мая

«ВсёМогущий МФЦ» - МАУ г.о. Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»

«Сборная маникюрщиц» - самозанятые Самарской области

«Для души» - ЧУОО ВО «Медицинский университет «Реавиз»

«На крыло» - Филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина

Лига трудовой молодежи поддерживает развитие творческих способностей трудящейся молодежи и формирует дружеское сообщество профессионалов. Участие в лиге помогает командам работать в коллективе, проявлять инициативу и нестандартно подходить к решению задач. А для организаций это прекрасная платформа для трансляции корпоративных ценностей, возможность выделиться среди конкурентов, показав свою социальную ориентированность

Самарская областная лига КВН трудовой молодежи с 2017 года объединяет на одной сцене команды, представляющие предприятия, профсоюзы, организации, заводы и фабрики из разных регионов нашей страны. Игры проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодежной политики Самарской области.

