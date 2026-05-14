16 мая в Самаре состоится общегородской субботник, отмененный в апреле из-за неблагоприятных погодных условий.
Отмененный в апреле общегородской субботник состоится в Самаре 16 мая
Отмененный в апреле общегородской субботник состоится в Самаре 16 мая

16 мая в Самаре состоится общегородской субботник, отмененный в апреле из-за неблагоприятных погодных условий. Принять участие в завершающем марафоне чистоты вместе с сотрудниками городских служб благоустройства и управляющих организаций приглашаются жители города.

В рамках субботника планируется выполнить очистку городских территорий от мусора и прошлогодней листвы, вырубку поросли, покос, санитарную обрезку деревьев, высадку зеленых насаждений, покраску малых архитектурных форм, а также очистку береговой линии озер.

Субботники будут проходить во всех районах города по следующим адресам:

Советский район — ул. Гагарина, 108-110 и ул. Гагарина, 137. Начало в 09:00.

Промышленный район — озеро Сабур (пересечение улиц Мирной и Украины). Начало в 10:00.

Красноглинский район — бульвар Е. Шпаковой от ул. Мира до ул. Устинова (в районе домов Золотухина, №№ 2-46) и сквер у ДК «Искра». Начало в 09:00.

Октябрьский район — ул. Советской Армии, 266, сквер «Гагаринский»; ул. Мичурина, 64. Начало в 09:00.

Железнодорожный район — скверы по ул. Дзержинского, д. 12, 20; ул. Революционная, 160; ул. Спортивная, 10. Начало в 08:00.

Самарский район — ул. Алексея Толстого, 1 (спортивная площадка). Начало в 10:00.

Кировский район – пр. Юных Пионеров, 154А (школа). Начало в 09:00

Ленинский район — ул. Чернореченская, д. 8, корп. 5. Начало в 09:00.

Куйбышевский район – ул. Утевская, д.12-20; ул. Дружбы народов, д. 2, 4, 6. Начало в 09:00.

Отметим, что на все экологические мероприятия вход свободный, регистрация участников не требуется. Необходимые расходные материалы и инвентарь будут предоставлены на месте проведения субботника.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

 

