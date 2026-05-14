«Команда России. Второй поток»: регистрация на программу продлена до 17 мая

Мастерская управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» продлила сроки приема заявок на образовательное мероприятие «Команда России. Второй поток» до 17 мая включительно.



«Команда России» — это практико-ориентированная образовательная программа, которая объединяет и усиливает лидеров развития на основе миссии созидания, а также деятельностного патриотизма, взаимной ответственности и соавторства в достижении благополучия России и каждого человека.

К участию приглашаются молодые управленцы и участники управленческих команд в возрасте от 18 до 35 лет включительно, реализующие собственный социально ориентированный проект или имеющие хорошо проработанную инициативу. Также важна вовлеченность в процесс подготовки, принятия и реализации управленческих решений, направленных на достижение национальных целей развития.



Прием заявок для участия в конкурсном отборе на образовательное мероприятие «Команда России. Второй поток» осуществляется на сайте командароссии.рсв.рф.

Дистанционное обучение стартует 26 мая.

