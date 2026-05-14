Самарские школьники и молодежь могут стать волонтерами «Ночи музеев»

Школьников и молодежь Самары приглашают принять участие в организации и проведении всероссийской культурной акции «Ночь музеев». В этом году она состоится в субботу, 16 мая, и объединит более 60 культурных площадок Самары. (14+)



На выбор представлено шесть локаций:

- Информационный центр (ул. Ленинградская), смена с 9:00 до 14:00 /с 14:00 до 21:00, https://dobro.ru/event/11704048;

- Музей Э.А. Рязанова (ул. Фрунзе), смена с 14:00 до 22:00, https://dobro.ru/event/11703929;

- Музей Самара Космическая» (ТЦ «Гудок»), смена с 12:00 до 20:00, https://dobro.ru/event/11703828;

- Музей истории города (ул. Фрунзе), смена с 13:00 до 18:00, https://dobro.ru/event/11703145;

- Музей Высоцкого (ул. Галактионовская), смена с 15:00 до 20:00, https://dobro.ru/event/11703034;

- Детская картинная галерея (ул. Куйбышева), смена с 15:00 до 19:00, https://dobro.ru/event/11703792.



Волонтерам среди прочего предстоит координировать гостей «Ночи музеев» — информировать их о доступных мероприятиях и достопримечательностях, местах досуга, сервисах размещения и других учреждениях, а также о маршрутах и времени движения транспорта. Мероприятие доступно на сайте ДОБРО.РФ https://dobro.ru/project/10140153.



Напомним, в этом году тема акции — «Родное», что перекликается с проведением Года единства народов России. Музеи, выставочные залы, галереи, арт-пространства и другие культурные площадки Самары предлагают прикоснуться к истории родного края и увидеть, как его судьба вплетена в летопись страны. Также жители и гости города смогут отправиться на 58 пеших познавательных прогулок с экскурсоводами и автобусные экскурсии по двум маршрутам в сопровождении гида. Полная программа «Ночи музеев» в Самаре доступна на сайте https://museumnight63.ru/.

Фото: пресс-служба администрации Самары