В преддверии Дня Победы коллектив филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области присоединился к памятным мероприятиям, посвящённым 81 годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Специалисты регионального Роскадастра приняли участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая
Специалисты «РКС-Самара» несколько дней работают над устранением сложного технологического отказа в трубах канализации в Кировском районе. 
«РКС-Самара» прочищают сеть канализации, засыпанную строительным мусором
В КЦ «Автоград» с большим успехом прошёл отчётный концерт МБУ ДО ДШИ «Лицей искусств» им. В.Н. Сафонова, посвященный 175-летию Самарской губернии.
«С гордостью скажем – мы люди Самарской земли!»: патриотический марафон прошел в Тольятти
Около 170 жителей села Челно-Вершинского района получают медицинскую помощь в новом, современном здании.
В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района открылся современный ФАП
16 мая у филиала Третьяковской галереи в Самаре состоится открытие футбольного мурала - нового арт‑объекта, который украсит наш город.
В Самаре состоится открытие нового арт-объекта - футбольного мурала
15 мая с 18:00 до 19:30 на Софийской набережной Самары состоится концерт «Волжская мелодия».
Музыкальный сезон на открытых площадках стартует в Самаре
У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы
У экс-главы самарского ГУ МЧС Бойко изымут квартиры, машины и часы
Рабочая молодежь Самарской области соревновалась в настольном теннисе
Рабочая молодежь Самарской области соревновалась в настольном теннисе
В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района открылся современный ФАП

Около 170 жителей села Челно-Вершинского района получают медицинскую помощь в новом, современном здании. Для села, расположенного в 25 километрах от районного центра, это имеет большое значение.

«Теперь при диспансеризации наши пациенты смогут сдать анализы рядом с домом. Это значительно экономит время и силы людей, особенно пожилых. Также приезжает участковый врач-терапевт для проведения диспансеризации по графику», — подчеркивает главный врач Челно-Вершинской районной больницы Валентина Иванова.

ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи. Здесь есть современный электрокардиограф, дефибриллятор, оборудование для оценки функции внешнего дыхания, возможность забора анализов, проведения гинекологического осмотра и возможность определения остроты зрения,измерения внутриглазного давления в условиях ФАП.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

