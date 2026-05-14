В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района открылся современный ФАП

Около 170 жителей села Челно-Вершинского района получают медицинскую помощь в новом, современном здании. Для села, расположенного в 25 километрах от районного центра, это имеет большое значение.



«Теперь при диспансеризации наши пациенты смогут сдать анализы рядом с домом. Это значительно экономит время и силы людей, особенно пожилых. Также приезжает участковый врач-терапевт для проведения диспансеризации по графику», — подчеркивает главный врач Челно-Вершинской районной больницы Валентина Иванова.



ФАП оснащен всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной и неотложной помощи. Здесь есть современный электрокардиограф, дефибриллятор, оборудование для оценки функции внешнего дыхания, возможность забора анализов, проведения гинекологического осмотра и возможность определения остроты зрения,измерения внутриглазного давления в условиях ФАП.



Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В этом году за счет средств федерального и областного бюджетов в регионе будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

