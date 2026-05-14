«РКС-Самара» прочищают сеть канализации, засыпанную строительным мусором

Специалисты «РКС-Самара» несколько дней работают над устранением сложного технологического отказа в трубах канализации в Кировском районе. На участках ул. Металлистов, Свободы, Победы и Советской канализационные колодцы засыпаны строительным мусором: внутри лежат куски бордюров, кирпичи, камни, обломки асфальта. Как они оказались в коммуникациях, неизвестно – вероятно, после каких-то строительных работ. Из-за этого мусора сточная вода не проходит по жёлобу в колодце и копится в системе.

Ресурсоснабжающее предприятие направило необходимые письма в муниципалитет для совместной работы: поиска организации-виновника и дальнейшей очистки люков. Строительным мусором засыпаны даже водопроводные колодцы!

В настоящий момент бригады «РКС-Самара» откачивают сточные воды из колодцев, проводят механизированную и ручную прочистку линий. Основные работы должен будет выполнить виновник создавшейся ситуации и возместить расходы ресурсоснабжающей компании.

«РКС-Самара» обращает внимание всех строительных организаций: незаконное вторжение в инженерные коммуникации, сброс мусора в колодцы – это грубейшее нарушение правил благоустройства, вмешательство в работу городской системы водоснабжения и водоотведения, создание неудобств жителям всего города.

