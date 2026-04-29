«РКС-Самара»: плановые отключения ХВС в Красноглинском районе

«РКС-Самара» напоминают о плановых работах 30 апреля. Для переврезки реконструируемого участка водовода будет отключено холодное водоснабжение в пос. Мехзавод и микрорайоне «Новая Самара» с 10:00 30 апреля до 10:00 1 мая. Жителями рекомендуется с вечера 29 апреля сделать запас воды для бытовых нужд.
График и места расстановки бойлеров на 30 апреля:
п. Мехзавод
Бойлер № 1
квартал 5 д. 5 (на площадке с торца) с 10: 00 – 15:00 переезд на
квартал 15 д. 2 (на площадке с торца) с 16:00 – 20:00
Бойлер № 2
квартал 11-23 (на площадке за домом) с 10: 00 – 15:00 переезд на
квартал 11-18 (Эдем) с 16:00 – 20:00
Бойлер № 3
ст. Козелковская (Черниговская/Курильская) с 10: 00 – 15:00 переезд на
ул. Совхозная (у озера) с 16:00 – 20:00
мкр.Новая Самара
Бойлер № 4
квартал 1-39 (с уличной стороны, стоянка) с 10: 00 – 20:00
Бойлер № 5
ул. Баженова д.4 (с уличной стороны) с 10:00 – 20:00