САТОБ: концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева

4 мая в 19:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоится концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева в рамках XXV Юбилейного Московского Пасхального фестиваля. (6+)

Четверть века Московский Пасхальный фестиваль объединяет людей по всей стране, следуя своим неизменным принципам: благотворительность, образовательная и просветительская деятельность, а также укрепление патриотизма через искусство. Новый сезон Фестиваля будет посвящён важным памятным датам страны и юбилеям великих деятелей искусства. Особое место в афише займёт масштабное празднование 135-летия со дня рождения Сергея Прокофьева и 120-летия Дмитрия Шостаковича — произведения одних из самых исполняемых авторов XX века прозвучат в программах Московского Пасхального фестиваля.

Фото: пресс-служба САТОБ