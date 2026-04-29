Самарская область презентовала опыт привлечения инвесторов для объектов культурного наследия на форуме в Твери

Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев принял участие в форуме «Сто домов», объединившем ведущих экспертов в сфере работы с исторической недвижимостью. Участники мероприятия обсудили актуальные практики реставрации, правовые аспекты и механизмы привлечения частного капитала в сохранение архитектурного наследия.

В рамках деловой программы Иван Манаев выступил спикером в секции «Внедрение модельного стандарта вовлечения ОКН», где подробно представил системный подход Самарской области к поиску инвесторов для объектов культурного наследия. Он отметил, что работа в этом направлении ведется планомерно и уже приносит конкретные результаты.

Регион демонстрирует устойчивую динамику в работе с памятниками архитектуры. В настоящее время на территории Самарской области расположено 4 410 объектов культурного наследия (ОКН). Только за первый квартал 2026 года Государственной инспекцией по охране ОКН Самарской области выдано 161 разрешение на проведение работ по сохранению памятников архитектуры.

Ключевым инструментом привлечения бизнеса выступает региональная программа «100 объектов культурного наследия». Для потенциальных инвесторов создана прозрачная система мер поддержки, включая льготную аренду и выкуп ОКН. Кроме того, три аварийных объекта включены в пилотный проект ДОМ.РФ по льготному кредитованию в рамках поручения Президента РФ.

«Исторические здания в городах – это стратегические активы развития территорий. В Самарской области ведется системная работа по привлечению инвесторов к объектам культурного наследия. Региональная программа "100 объектов культурного наследия" помогает бизнесу находить выгодные и интересные проекты для реновации. Мы создали специализированный портал, где можно ознакомиться с характеристиками объектов и оперативно получить консультацию», – прокомментировал Иван Манаев.

Подробная информация об исторической недвижимости Самарской области, доступной для инвесторов, представлена на официальном портале https://investinsamara.ru/istoricheskaya-nedvizhimost/

Фото: минэкономразвития СО