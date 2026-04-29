Самарской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ в отношении иностранца по факту контрабанды стратегически важных ресурсов дикой фауны, подпадающих под действия Конвенции СИТЕС в крупном размере.
Резидент «Жигулёвской долины» расширяет географию поставок медоборудования на рынки СНГ
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Иван Манаев принял участие в форуме «Сто домов», объединившем ведущих экспертов в сфере работы с исторической недвижимостью.
В Казани продолжается розыгрыш чемпионата России по фехтованию. Завершились соревнования в личном первенстве среди женщин в дисциплине «шпага». 
1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу выставка «Словари русских говоров». Она приурочена ко Дню славянской письменности и культуры.
29 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в сельском поселении Верхнее Санчелеево в садовом некоммерческом товариществе «Озерный».
4 мая в САТОБ состоится концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева в рамках XXV Юбилейного Московского Пасхального фестиваля.
Температура воздуха 30 апреля в Самаре ночью +1, +3°С, днем +12, +14°С.
30 елей и 60 каштанов высадили в самарском парке Победы накануне 9 Мая
Михаил Перепелкин расскажет о Ярославе Гашеке в «ЗИМ Галерее»
В Самарском зоопарке тематический день будет посвящен хамелеону
Резидент технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» – компания «Экзо Групп» – получила регистрационные удостоверения на аппарат высокоинтенсивной импульсной магнитотерапии «ЭкзоТерапия» на территории Российской Федерации, а также в Республиках Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Документы подтверждают полное соответствие оборудования требованиям национальных систем здравоохранения указанных государств и открывают возможность его применения в медицинских учреждениях на международном уровне. Разработка предназначена для восстановления функций организма, снижения болевого синдрома и ускорения регенерации тканей. Оборудование уже применяется в реабилитации пациентов.

«Получение регистрационных удостоверений в нескольких странах – важный этап развития компании. Это подтверждает безопасность и эффективность наших технологий и открывает возможности для масштабирования решений в сфере восстановительной медицины», – сказал коммерческий директор по стратегическому развитию и планированию «Экзо Групп» Радик Айсин.

Компания «Экзо Групп» стала резидентом технопарка «Жигулевская долина» в 2023 году с проектом по разработке и выводу на рынок программно-аппаратного комплекса, воздействующего магнитным полем на организм человека. Компания является участником проекта «Сколково», входит в реестр Малых технологических компаний (МТК).

«Поддержка Правительства Самарской области позволяет нашим резидентам уверенно выходить на международные рынки. И мы видим, что инновационные разработки наших производителей востребованы за рубежом. Мы продолжим оказывать необходимое содействие бизнесу для укрепления позиций на внешних рынках и расширения экспортного потенциала региона», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В 2025 году «Экзо Групп» открыла в Тольятти первую специализированную клинику инновационной физиотерапии. 

Развитие технологических проектов в регионе – одна из задач, обозначенных губернатором Вячеславом Федорищевым. 

Для резидентов «Жигулёвской долины» открывается доступ к инфраструктуре технопарка и мерам поддержки. Это размещение в полностью оборудованных офисных, производственных и лабораторных помещениях; проведение деловых и образовательных мероприятий в конгресс-центре технопарка; информационное и консультационное сопровождение проектов; содействие в регистрации объектов интеллектуальной собственности; персональный проектный менеджер, который помогает комфортно решать возникающие вопросы. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Жигулёвская долина» является региональным оператором Фонда «Сколково», региональный партнёром АНО «Агентство по технологическому развитию»; в технопарке работает региональный представитель Фонда содействия инновациям. Эффективно развивать проекты резидентов с крупными индустриальными партнерами помогает сотрудничество технопарка с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, а также с Фондом поддержки технологического предпринимательства Самарской области.

По вопросам поддержки технологических стартапов и получения статуса резидента технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» можно обращаться по единому номеру 8 (8482) 93-00-93.

Для работы с инвесторами в регионе действует Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться - по тел. 8 (800)505-90-36. 

 

Как сообщили в ГУ МЧС СО, 28 апреля в 19:47 в микрорайоне Жигулевское море во 2-м Мирном проезде, 19 вспыхнул частный жилой дом.
28 апреля 2026, 22:38
В Тольятти 28 апреля при пожаре в частном доме погиб мужчина
В Тольятти 28 апреля при пожаре в частном доме погиб мужчина
Хоккейный клуб «Лада» в честь окончания сезона проведет встречу с болельщиками в необычном формате - прямо на льду «Лада-Арены».
28 апреля 2026, 17:12
«Лада-Арена»: в Тольятти состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
«Лада-Арена»: в Тольятти состоится массовое катание с хоккейным клубом «Лада»
Тольяттинский «Акрон» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0.
27 апреля 2026, 23:06
"Акрон" обыграл калининградскую "Балтику" и одержал первую победу в РПЛ в 2026 году
"Акрон" обыграл калининградскую "Балтику" и одержал первую победу в РПЛ в 2026 году
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
29 апреля 2026  11:16
В Самаре предложили разместить зоопарк рядом со стадионом «Самара-Арена»
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
29 апреля 2026  10:36
Самарская область вошла в тройку регионов-лидеров по объему госзакупок у самозанятых
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система» из Самарской области.
28 апреля 2026  19:29
Вячеслав Федорищев встретился с победителями и участниками проектов благотворительного фонда «Система»
Во вторник, 28 апреля, в Самаре в ВЦ «Экспо-Волга» впервые состоялся совместный форум председателей первичных профсоюзных организаций и партии «Единая России». В пленарном заседании принял участие губернатор Самарской области, секретарь регионального отде
28 апреля 2026  16:55
Вячеслав Федорищев принял участие в форуме самарских профсоюзов 
Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественной церемонии подведения итогов и награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области» — 2026.
28 апреля 2026  16:05
Вячеслав Федорищев наградил финалистов и победителя конкурса «Учитель года Самарской области»
