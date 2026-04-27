"Акрон" обыграл калининградскую "Балтику" и одержал первую победу в РПЛ в 2026 году

Тольяттинский «Акрон» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0, передает РИА Новости.

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Жилсон Беншимол.

"Балтика" продлила серию без побед в чемпионате России до пяти матчей и располагается на пятом месте в таблице с 46 очками. "Акрон" одержал первую победу в РПЛ в 2026 году, прервав десятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, и вышел на десятую позицию с 27 очками.

В следующем туре "Акрон" 3 мая примет "Краснодар".

