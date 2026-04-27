Тольяттинский «Акрон» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0.
"Акрон" обыграл калининградскую "Балтику" и одержал первую победу в РПЛ в 2026 году
Конкурс «Родная игрушка» направлен на развитие и поддержку проектов в сфере создания игр и игрушек, отражающих традиционные духовно-нравственные ценности России, историю страны, культурное наследие и общественные ориентиры.
Стартовал всероссийский конкурс «Родная игрушка»
В связи с затяжным похолоданием в Самаре приостановили отключение отопления в социальных учреждениях.
 Процесс отключения отопления приостановлен в Самаре
В понедельник, 27 апреля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан, которые поступили через мессенджер МАКС и по другим каналам связи.
Вячеслав Федорищев рассмотрел обращения граждан в ходе совещания в облправительстве
27 апреля на оперативном совещании в облправительстве под председательством Вячеслава Федорищева рассмотрели вопрос о ходе полевых работ на территории региона.
На оперативном совещании с губернатором обсудили ход посевной в Самарской области
В Нижнем Новгороде состоялся суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди школьных команд и команд учреждений среднего профобразования.
Студенты СЭК имени Мачнева выиграли турнир ПФО по баскетболу 3х3
27 апреля в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Тимашево на улице Совхозной.
В Кинель-Черкасском районе огнем были объяты 400 квадратных метров - горела сухая трава
27 апреля Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве Самарской области, в ходе которого озвучил ряд кадровых решений.
На оперативном совещании Вячеслав Федорищев представил и.о. главы Новокуйбышевска
"Акрон" обыграл калининградскую "Балтику" и одержал первую победу в РПЛ в 2026 году

Тольяттинский «Акрон» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0.

Тольяттинский «Акрон» обыграл калининградскую «Балтику» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0, передает РИА Новости.

Тольяттинский "Акрон" на выезде обыграл калининградскую "Балтику" в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Жилсон Беншимол.

"Балтика" продлила серию без побед в чемпионате России до пяти матчей и располагается на пятом месте в таблице с 46 очками. "Акрон" одержал первую победу в РПЛ в 2026 году, прервав десятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, и вышел на десятую позицию с 27 очками.

В следующем туре "Акрон" 3 мая примет "Краснодар".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Тольятти

