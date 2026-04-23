В Тольятти стартует производство сэндвич-панелей на заводе «ТЕРКОН»

Министерство промышленности и торговли Самаркой области через программы «Государственного фонда развития промышленности Самарской области» (ГФРП СО) значительно усилило поддержку региональных предприятий.

В 2025 году фонд выдал 36 займов на 865,54 млн рублей, а общий бюджет профинансированных проектов составил 1,73 млрд рублей. Среди получателей займов — Тольяттинский завод сэндвич-панелей «ТЕРКОН». В мае 2026 года предприятие запускает новую автоматическую линию по производству сэндвич-панелей, мощностью свыше 2500 кв. м в смену.

Проект реализован при участии Фонда развития промышленности Самарской области: в 2025 году компании предоставлен льготный займ в размере 33 млн рублей по региональной программе «Развитие субъектов деятельности в сфере промышленности». Средства направлены на приобретение автоматической линии по производству сэндвич панелей.

«В строительной отрасли региона сохраняется устойчивый спрос на сэндвич-панели для кровельных и стеновых конструкций. Рынок ограничивался недостаточной скоростью производства и нестабильным качеством продукции. Для решения этих задач мы разработали и реализовали проект нового производства в Тольятти», - прокомментировал директор завода «ТЕРКОН» Леонид Пшеничнов. - Ключевой элемент — установка автоматической линии 2026 года выпуска, которая устраняет типичные технологические и логистические проблемы предыдущего поколения оборудования».

Преимущества новой линии: полное исключение человеческого фактора в производстве сэндвич-панелей, стабильная геометрия изделий от партии к партии, собственная лаборатория контроля качества на территории завода и автоматическая 6-сторонняя упаковка панелей для доставки в идеальном состоянии.

На производстве будут выпускаться кровельные пятирёберные сэндвич-панели и стеновые сэндвич-панели с наполнителями по выбору: Минеральная вата, ППС (пенополистирол), PIR (полиизоцианурат) соответствующие ГОСТ. На данный момент ведутся пуско-наладочные работы, ведется онлайн информирование о процессах выполнения работ в установленном графике.

Старт производства запланирован на вторую половину мая 2026 года. Но учитывая высокий спрос, завод уже принимает заявки для формирования производственного графика.

Важно отметить, что все это стало возможным, благодаря поддержке государства. ГФРП Самарской области, выполняя задачи, поставленные губернатором региона Вячеславом Федорищевым, фокусируется на высокотехнологичной продукции, импортозамещении. Это помогает запускать инновации и повышать производительность труда на самарских предприятиях.

«Такие проекты крайне важны для региона, и мы их активно поддерживаем, - говорит врио министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков. - В 2026 году уже выдано 6 займов на 165 млн рублей. Через ГФРП СО планируем предоставить не менее 36 льготных займов на сумму свыше 925 млн рублей, продолжая софинансирование инвестиций в интеграции с федеральными программами. Эта поддержка критически необходима для промышленного развития в условиях реализации национальных проектов и импортозамещения. Льготные займы позволяют предприятиям масштабировать производство, внедрять инновации и укреплять конкурентоспособность».

Фото: «Теркон»