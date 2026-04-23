Участник проекта «Школа героев» Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником Денисом Гурковым 

Участник проекта «Школа героев», ветеран СВО Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником — врио министра промышленности и торговли Самарской области Денисом Гурковым — для обсуждения проекта по роботизации предприятий промышленности.



На встрече Валерий Кирдяпкин подробно представил проект «Развитие Регионального центра компетенций» для повышения производительности труда за счёт роботизации и автоматизации на малых и средних предприятиях



«Проекты Валерия Викторовича демонстрируют его неравнодушие к развитию региона и готовность применять опыт для решения важных задач. Мы окажем поддержку для их реализации, что внесёт вклад в промышленность Самарской области», — подчеркнул Денис Гурков по итогам встречи.



