В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок

Появилась информация, кем были жертвы прилета дронов в Самарскую область. Некоторые данные озвучил губернатор Вячеслав Федорищев.

В ночь на среду, 22 апреля, беспилотники попали в два жилых дома в Сызрани. У одного дома обрушился подъезд. Под завалами погибли два человека.

«В Сызрани после атаки вражеского дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок. Их достали из-под завалов разрушенного подъезда. Это наше общее горе.Родным окажем и моральную, и материальную помощь», — сообщил губернатор.

Корреспонденты 63.RU выяснили, что погибший ребенок — девочка 12 лет. Она приехала к бабушке в гости.

«Искренне соболезную всем, кто потерял близких. Мы видим очередное бесчеловечное преступление против мирного населения», — добавил глава региона.

Второй дом, куда попали дроны, находится на другой улице. Но там опасности обрушения нет. В результате атаки пострадало 12 человек (раньше было известно про 11). Госпитализация понадобилась троим, остальным оказали амбулаторную помощь.

На местах ЧП работают экстренные службы и медики, создан оперативный штаб. Развернуты пункты временного размещения, где работают сотрудники социальной службы (психологи, специалисты управления социальной защиты населения).