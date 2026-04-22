Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек

Украинские беспилотники атаковали дом в Сызрани, что привело к обрушению одного из его подъездов, сообщает МЧС.

"По предварительной информации, в результате обрушения подъезда жилого дома в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей", — говорится в релизе.

Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее утром здание атаковали украинские дроны. Из-под завалов спасли четырех жильцов, но там могут оставаться еще двое. Для людей, эвакуированных из уцелевших подъездов, развернули пункт временного размещения.

На месте работают бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Туда уже направили дополнительные подразделения МЧС, глава ведомства Александр Куренков лично контролирует ход поисковых работ, пишет РИА Новости.