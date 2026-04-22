Житель Самары обвиняется в краже имущества при оказании клининговых услуг

В начале февраля текущего года в полицию обратилась собственница квартиры, расположенной в Промышленном районе областного центра. Женщина заявила о хищении телевизора, стоимостью 7 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел прибыли по указанному адресу, провели осмотр квартиры, опросили заявительницу, соседей и очевидцев произошедшего.

42-летняя пострадавшая пояснила оперативникам, что пользовалась услугами клининговых компаний для уборки квартиры перед сдачей в аренду.

Сотрудники органов внутренних дел установили лиц, оказавших заявительнице услуги по уборке жилого помещения, выяснили график их визитов и наличие у них дубликатов ключей. По результатам проверки оперативники установили подозреваемого и задержали его. По месту проживания задержанного, в присутствии понятых, полицейские изъяли похищенный телевизор.

Злоумышленник признался полицейским в содеянном и пояснил, что после завершения уборки, он похитил телевизор, который на такси доставил к себе домой.

Установлено, что подозреваемый - местный житель 1990 г.р. имеет судимости за грабеж, кражу и мошенничество.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

В настоящее время уголовное дело расследовано и вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Похищенное имущество возвращено законной владелице.