Житель Самары обвиняется в краже имущества при оказании клининговых услуг

В начале  февраля  текущего   года  в полицию обратилась собственница квартиры, расположенной в Промышленном районе областного центра. Женщина заявила о хищении телевизора, стоимостью 7 000 рублей.

Сотрудники органов внутренних дел прибыли по указанному адресу, провели осмотр квартиры, опросили заявительницу, соседей и очевидцев произошедшего.

42-летняя пострадавшая пояснила оперативникам, что пользовалась услугами клининговых компаний для уборки квартиры перед сдачей в аренду.

Сотрудники органов внутренних дел установили лиц, оказавших заявительнице услуги по уборке жилого помещения, выяснили график  их  визитов и  наличие  у них дубликатов  ключей. По результатам проверки оперативники установили подозреваемого и задержали его. По месту проживания задержанного, в присутствии понятых, полицейские изъяли похищенный телевизор. 

Злоумышленник признался полицейским в содеянном и пояснил, что после завершения уборки, он похитил телевизор, который на такси доставил к  себе  домой.

Установлено, что подозреваемый  - местный житель 1990 г.р. имеет судимости за грабеж, кражу и мошенничество.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 158 Уголовного  кодекса  Российской  Федерации  «Кража».

В  настоящее  время  уголовное  дело  расследовано и вместе  с  обвинительным  заключением  направлено  в  суд  для  рассмотрения  по  существу.  Похищенное  имущество  возвращено  законной  владелице. 

 

