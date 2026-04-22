Появилась новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее, чем было известно вначале. Новые данные опубликовал глава региона Вячеслав Федорищев:

«Сегодня утром вражеские БПЛА повредили 2 МКД (многоквартирных дома — Прим. ред.) в Сызрани. На место незамедлительно выехали и продолжают работать все экстренные службы и медики. Развернут оперативный штаб. Ситуация на контроле».

В результате атаки пострадало 12 человек (раньше было известно про 11). Госпитализация понадобилась троим, остальным оказали амбулаторную помощь. Также с пострадавшими работают медицинские психологи. Кроме того, предположительно 2 человека остаются под завалами, пишет 63.ру.

«На месте обрушения подъезда продолжаются аварийно-спасательные работы. Угрозы обрушения конструкций по второму МКД нет. Развернуты пункты временного размещения. Прошу всех сохранять спокойствие, доверять только проверенной информации из официальных источников, не распространять недостоверные данные», — добавил губернатор.

Как сообщили в МЧС России, на месте обрушения дома в Сызрани работает больше 300 сотрудников экстренных служб и больше 80 спецмашин.

При этом дополнительно в город следуют 55 специалистов Волжского спасательного центра МЧС России и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Самарской области.