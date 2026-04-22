В Самаре в "Заварке"  пройдет мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник»

В субботу, 25 апреля, Музей-галерея «Заварка» организует несколько мероприятий.
В 11.00 пройдет мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Итогом занятия станут изделия, которые участники заберут с собой.
Вход на мероприятие – 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuzkXP
В 15.00 начнется пешеходная экскурсия «Деревянная округа» (6+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник «Заварки» Олег Баулин.
Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. Участники экскурсии пройдутся по близлежащим кварталам дома Маштакова, увидят каслинское литье, узнают о деревянном и каменно-деревянном зодчестве, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, а также о важности сохранения этого уникального пласта истории города.
Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207). Продолжительность – примерно 1,5 часа.
Стоимость участия – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cLeMHA
В 16.00 в «Заварке» состоится общественная встреча «Дом, милый дом... и этнография» (12+).
Музей-галерея «Заварка» продолжает исследовать тему дома и раскрывать ее с разных сторон. Что скрывает слово «дом» за своей привычной краткостью? Как доходные дома меняли облик городов и обеспечивали жильем тысячи людей? Почему коммуналка была испытанием на прочность? Как домики героев мультфильма «Смешарики» (0+) отражают их личность? Участники встречи попробуют найти ответы на эти вопросы вместе со студентами Самарского государственного института культуры.
Егор Колбанов (3 курс, направление «Культурология, музеология и арт-проектирование») расскажет об этимологии слова «дом» от древних корней до наших дней.
Юля Абызова (4 курс, направление «Культурология, музеология и арт-проектирование») объяснит, как доходные дома изменили архитектуру городов и стали двигателем массового заселения.
Мая Прокофьева (4 курс, направление «Социально культурная деятельность», профиль «Проектирование в сфере культуры и туризма») поговорит о коммунальном жилье как о социальном эксперименте.
Виктория Мелекесцева (3 курс, направление «Культурология, музеология и арт-проектирование») завершит вечер легким рассказом о «Ромашковой долине» – почему Бараш имеет шотландские корни, а Кар-Карыч интеллигент старой закалки.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cWhwQ9