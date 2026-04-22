Температура воздуха 23 апреля в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
23 апреля в регионе небольшой дождь, до +12°С
Педагогам образовательных учреждений  Самарской области в рамках мероприятий Года единства народов России доступны материалы для проведения «Уроков кинограмотности», во время которых учащиеся обсудят ценности и образы героев кино и смогут увидеть кинопрое
Школам, учреждениям СПО и вузам региона  открыт доступ к проекту «Уроки кинограмотности»
Делегация Самары в рамках бизнес-миссии в Республику Узбекистан приняла участие в VI Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия», которая проходит на этой неделе в городе Ташкенте.
Самарские предприятия представили свою продукцию на Международной  выставке «Иннопром» в Ташкенте
С наступлением весны и дачного сезона особую значимость приобретает профилактика опасных вирусных заболеваний у людей и животных. Наибольшую угрозу представляет бешенство.
Информация о графике работы пунктов вакцинации домашних животных в Самаре
Гастроли Смоленского камерного театра пройдут в Самаре
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
Более 2000 студентов, ординаторов и молодых специалистов приняли участие в карьерном фестивале «Твой путь в медицине»
Ветеран СВО и участник «Школы Героев» обсудил свой проект по роботизации предприятий Самарской области
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
В Самаре в "Заварке"  пройдет мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник»

В субботу, 25 апреля, Музей-галерея «Заварка» организует несколько мероприятий.

В 11.00 пройдет мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Итогом занятия станут изделия, которые участники заберут с собой.
Вход на мероприятие – 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuzkXP  

В 15.00 начнется пешеходная экскурсия «Деревянная округа» (6+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник «Заварки» Олег Баулин.
Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. Участники экскурсии пройдутся по близлежащим кварталам дома Маштакова, увидят каслинское литье, узнают о деревянном и каменно-деревянном зодчестве, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, а также о важности сохранения этого уникального пласта истории города.
Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207). Продолжительность – примерно 1,5 часа.
Стоимость участия – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cLeMHA

В 16.00 в «Заварке» состоится общественная встреча «Дом, милый дом... и этнография» (12+).
Музей-галерея «Заварка» продолжает исследовать тему дома и раскрывать ее с разных сторон. Что скрывает слово «дом» за своей привычной краткостью? Как доходные дома меняли облик городов и обеспечивали жильем тысячи людей? Почему коммуналка была испытанием на прочность? Как домики героев мультфильма «Смешарики» (0+) отражают их личность? Участники встречи попробуют найти ответы на эти вопросы вместе со студентами Самарского государственного института культуры.
Егор Колбанов (3 курс, направление «Культурология, музеология и арт-проектирование») расскажет об этимологии слова «дом» от древних корней до наших дней.
Юля Абызова (4 курс, направление «Культурология, музеология и арт-проектирование») объяснит, как доходные дома изменили архитектуру городов и стали двигателем массового заселения.
Мая Прокофьева (4 курс, направление «Социально культурная деятельность», профиль «Проектирование в сфере культуры и туризма») поговорит о коммунальном жилье как о социальном эксперименте.
Виктория Мелекесцева (3 курс, направление «Культурология, музеология и арт-проектирование») завершит вечер легким рассказом о «Ромашковой долине» – почему Бараш имеет шотландские корни, а Кар-Карыч интеллигент старой закалки.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cWhwQ9

Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
Новая информация о прилете БПЛА в Сызрань. Атака оказались масштабнее
22 апреля 2026  10:38
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
22 апреля 2026  09:57
Атака беспилотников: при обрушении подъезда дома в Сызрани пострадали 11 человек
22 апреля 2026  09:57
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
