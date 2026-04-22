В Самаре в "Заварке"  пройдет мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник»

В субботу, 25 апреля, Музей-галерея «Заварка» организует несколько мероприятий.

В 11.00 пройдет мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».

Юные посетители научатся работать с деревом: пилить, шкурить, сверлить и забивать гвозди. Под руководством опытных преподавателей столярной мастерской дети узнают об основных инструментах для работы с деревом и освоят базовые приемы обработки этого материала. Итогом занятия станут изделия, которые участники заберут с собой.

Вход на мероприятие – 700 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cuzkXP

В 15.00 начнется пешеходная экскурсия «Деревянная округа» (6+). Ее проведет краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник «Заварки» Олег Баулин.

Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. Участники экскурсии пройдутся по близлежащим кварталам дома Маштакова, увидят каслинское литье, узнают о деревянном и каменно-деревянном зодчестве, стилевом многообразии зданий и символах в резном декоре, а также о важности сохранения этого уникального пласта истории города.

Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207). Продолжительность – примерно 1,5 часа.

Стоимость участия – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cLeMHA