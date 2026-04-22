В Самарской области обсудят сохранение духовных ценностей и исторической памяти

24 апреля 2026 года в 14:00 в Самарской публичной библиотеке (Самара, ул. Куйбышева, 95) состоится Первая научно-методическая конференция «Единство - основа общих духовных ценностей». Организатором выступает Самарское региональное отделение «Всемирного русского народного собора». Мероприятие проводится в рамках Года единства народов России, объявленного Указом Президента РФ Владимира Путина в 2026 году.

Участниками конференции станут представители Правительства Самарской области, Общественной палаты, Федерации профсоюзов, Управления Минюста России по Самарской области, Самарского университета им. Королёва, Союза журналистов России, Дома дружбы народов Самарской области и Союза народов Самарской области.

Участники конференции рассмотрят ключевые вопросы сохранения исторической памяти, укрепления национального суверенитета, демографического развития и духовной безопасности в контексте реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации. Особое внимание будет уделено формированию общероссийской гражданской идентичности, где русский язык и русская культура рассматриваются как объединяющее ядро исторически сложившегося государства-цивилизации. Также участники обсудят осознание ответственности органов власти и институтов гражданского общества перед нынешним и будущими поколениями.

Модератор мероприятия – Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ.

