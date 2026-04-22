Специалисты "РКС-Самара" продолжают аварийно-восстановительные работы на улице Молодогвардейской

«РКС-Самара» ведут ремонтные работы на ул.Молодогвардейской в районе 167 дома, идёт разработка котлована. На месте задействовано 20 спецмашин: экскаваторы, грузовая и откачивающая техника, несколько ремонтных бригад. Причиной технологического отказа стало продольное повреждение чугунной трубы. Почему это произошло, предстоит выяснить специалистам: будет проведён анализ технических условий грунта, самого водовода, режима водоснабжения на момент техотказа.

Повреждённый участок линии заменят на новый, примерно в 6 метров длиной. Работы, предположительно, будут вестись до утра 22 апреля. Затем будет засыпка котлована, проливка грунта, асфальтирование с последующим восстановлением движения. Дорогу постараются открыть 23-24 апреля, если не будет технических осложнений. Но обращаем внимание, что работы сложные, масштабные и ситуация меняется быстро. Режим водоснабжения переключён на резервную схему для обеспечения жителей водой.

Сейчас на участке ул. Молодогвардейской от Ярмарочной до Студенческого переулка временно закрыто движение транспорта. Водителям необходимо заранее планировать маршрут. Движение общественного транспорта скорректировано. Объезд автобусов маршрутов № 24 и 91 осуществляется:

- в город: по ул.Молодогвардейской, ул.Ярмарочной, ул.Галактионовской, ул.Вилоновской;

- из города: по ул.Вилоновской, ул.Галактионовской, ул.Маяковского.