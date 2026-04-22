Гастроли Смоленского камерного театра пройдут в Самаре

С 24 по 25 апреля 2026 года в Самаре состоятся «Большие гастроли» Смоленского камерного театра, организованные ФГБУК «Росконцерт» согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.

В этом году в рамках межрегионального направления программы «Большие гастроли» на сцене Самарского театра драмы «Камерная сцена» пройдут показы спектаклей «Осторожно, адюльтер!», «Рога с плеч, или Развод по-английски», «Красная шапочка», «Три поросенка». Начало показов спектаклей: 24 апреля 2026 г. в 11:00 — «Красная шапочка»; 24 апреля 2026 г. в 18:30 — «Рога с плеч, или Развод по-английски»; 25 апреля 2026 г. в 11:00 — «Три поросенка»; 25 апреля 2026 г. в 18:00 — «Осторожно, адюльтер!».