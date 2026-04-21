22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.
В Историческом парке Самары откроется выставка «За кулисами времени»
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.
В Самаре прошёл XI «Космический полумарафон»
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
Жители Самарской области начали регистрироваться на предварительное голосование «Единой России»
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления

235
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления

Уважаемые работники и ветераны органов местного самоуправления!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы представляете самый близкий к людям уровень власти. Именно на этом уровне реализуются национальные проекты, воплощаются в жизнь инициативы наших граждан, создаются условия для роста экономики и совершенствования социальной сферы в городах и сёлах Самарской области.

Ваша работа требует не только профессионализма, компетентности, неравнодушия и ответственности, но и искренней заботы о благополучии жителей региона, готовности помогать людям, находить решения даже в самых сложных ситуациях.

Сегодня перед органами местного самоуправления стоят масштабные задачи: развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций, благоустройство территорий, в том числе в рамках инициированной партией «Единая Россия» «Народной программы», и многое другое. Уверенность в успехе нашей командной работы дает постоянный и открытый диалог с людьми, стремление сделать каждый уголок нашего региона ещё более привлекательным и комфортным для жизни.

Для того, чтобы добиться намеченного необходимо обеспечить прочный мир на родной земле, безопасность наших граждан. Вы проводите большую работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей, и тем самым вносите значимый вклад в приближение нашей Победы, достижение национальных целей развития России, поставленных Президентом В.В. Путиным.

Уважаемые друзья! Искренне благодарю вас за все, что вы делаете для  решения главной задачи — улучшения качества жизни наших граждан. Спасибо ветеранам муниципальной службы. Ваш опыт, мудрость и преданность делу являются надёжной опорой для молодых специалистов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых идей и достижений, удачи во всех начинаниях! Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение от результатов вашей деятельности, а доверие земляков становится лучшей наградой за труд.

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Новости по теме
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026, 10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
Сейчас на участке выставлено ограждение, МП «Благоустройство» проводит уборку тротуара. ЖКХ
250
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026, 21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном... Политика
588
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026, 21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного... Политика
537
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
230
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
248
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
587
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
535
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
580
Весь список