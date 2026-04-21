Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления

Уважаемые работники и ветераны органов местного самоуправления!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы представляете самый близкий к людям уровень власти. Именно на этом уровне реализуются национальные проекты, воплощаются в жизнь инициативы наших граждан, создаются условия для роста экономики и совершенствования социальной сферы в городах и сёлах Самарской области.

Ваша работа требует не только профессионализма, компетентности, неравнодушия и ответственности, но и искренней заботы о благополучии жителей региона, готовности помогать людям, находить решения даже в самых сложных ситуациях.

Сегодня перед органами местного самоуправления стоят масштабные задачи: развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций, благоустройство территорий, в том числе в рамках инициированной партией «Единая Россия» «Народной программы», и многое другое. Уверенность в успехе нашей командной работы дает постоянный и открытый диалог с людьми, стремление сделать каждый уголок нашего региона ещё более привлекательным и комфортным для жизни.

Для того, чтобы добиться намеченного необходимо обеспечить прочный мир на родной земле, безопасность наших граждан. Вы проводите большую работу по поддержке участников специальной военной операции и их семей, и тем самым вносите значимый вклад в приближение нашей Победы, достижение национальных целей развития России, поставленных Президентом В.В. Путиным.

Уважаемые друзья! Искренне благодарю вас за все, что вы делаете для решения главной задачи — улучшения качества жизни наших граждан. Спасибо ветеранам муниципальной службы. Ваш опыт, мудрость и преданность делу являются надёжной опорой для молодых специалистов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, новых идей и достижений, удачи во всех начинаниях! Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение от результатов вашей деятельности, а доверие земляков становится лучшей наградой за труд.

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев