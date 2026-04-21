Крупнейший в мире айсберг завершает свою историю

Крупнейший в мире айсберг А23а, за судьбой которого ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИ) наблюдали последние 40 лет, завершает свою историю. Ледяной гигант раскололся на мелкие части, потеряв за период своей жизни 99% площади, говорится в сообщении ААНИ.

"Еще в прошлом году айсберг А23а оставался самым большим в мире, но в сентябре прошлого года утратил этот статус. В январе площадь айсберга составляла около 1300 кв. км. К настоящему моменту его площадь составляет менее 50 кв. км. Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние около 1000 км", - приводятся в сообщении слова главного специалиста Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полины Солощук.

ААНИ напоминает, что в 1986 году айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера, расположенного в Антарктиде. На момент образования его площадь составляла 4 170 кв. км. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды, а к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду.

После айсберг дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года приблизился к острову Южная Георгия. В 80 км от него айсберг повторно сел на мель, где находился с января по май 2025 г. Затем продолжил свой дрейф вблизи острова, огибая его с восточной стороны.

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт - ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах РФ и коммерческих компаний. Является государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Арктике и Антарктике, входит в структуру Росгидромета.

