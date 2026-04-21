22 апреля в 13.00 торжественное открытие выставки Шостакович Опера Балет «За кулисами времени» в Историческом парке.
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
19 апреля 2026 года в Самаре состоялся XI «Космический полумарафон», который традиционно открыл беговой сезон в регионе.
С 20 апреля на сайте PG.ER.RU стартовала регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании «Единой России».
В майские праздники 67% россиян поедут на дачу из чувства долга
В Самаре запретят продажу спиртного 9 мая с 8:00 до 23:00
Аналитик Рыбного союза оценил два сценария для икры
В Самарской области изменят расписание электричек на майские праздники
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
Крупнейший в мире айсберг завершает свою историю

Крупнейший в мире айсберг завершает свою историю

Крупнейший в мире айсберг А23а, за судьбой которого ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИ) наблюдали последние 40 лет, завершает свою историю. Ледяной гигант раскололся на мелкие части, потеряв за период своей жизни 99% площади, говорится в сообщении ААНИ.

"Еще в прошлом году айсберг А23а оставался самым большим в мире, но в сентябре прошлого года утратил этот статус. В январе площадь айсберга составляла около 1300 кв. км. К настоящему моменту его площадь составляет менее 50 кв. км. Сейчас айсберг А23а продолжает дрейфовать по чистой воде и раскалывается буквально на глазах. За последние три месяца он преодолел расстояние около 1000 км", - приводятся в сообщении слова главного специалиста Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ Полины Солощук.

ААНИ напоминает, что в 1986 году айсберг А23а откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера, расположенного в Антарктиде. На момент образования его площадь составляла 4 170 кв. км. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла, затем начал движение вдоль береговой линии Антарктиды, а к середине ноября 2023 года его вынесло на чистую воду.

После айсберг дрейфовал в северном направлении и к началу 2025 года приблизился к острову Южная Георгия. В 80 км от него айсберг повторно сел на мель, где находился с января по май 2025 г. Затем продолжил свой дрейф вблизи острова, огибая его с восточной стороны.

Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт - ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах РФ и коммерческих компаний. Является государственным оператором для организации и осуществления деятельности в Арктике и Антарктике, входит в структуру Росгидромета, пишет Интерфакс.

Фото pxhere.com

В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2026  11:40
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
21 апреля 2026  10:26
«РКС-Самара» ведут подготовку к ремонтным работам на ул. Молодогвардейской
Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артура Абдрашитова. Свое решение он озвучил на оперативном совещании в Правительстве региона в понедельник, 20 апреля.
20 апреля 2026  21:32
Вячеслав Федорищев озвучил кадровые решения в Правительстве Самарской области
Сегодня глава региона Самарской области Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева помощником губернатора. О этом стало известно во время оперативного совещания, которое провел губернатор.
20 апреля 2026  21:25
Вячеслав Федорищев назначил Глеба Гордеева своим помощником по развитию отрасли БАС
Обращения граждан, поступившие губернатору Вячеславу Федорищеву через соцсети и мессенджер МАХ, рассмотрели на совещание в облправительстве 20 апреля.
20 апреля 2026  21:16
Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов оперативно отработать обращения самарцев
