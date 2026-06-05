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Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов

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Вячеслав Федорищев поздравил с праздником самарских экологов

Уважаемые экологи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд имеет огромную значимость как для государства и общества, так и для каждого жителя Самарской области. Сохранение окружающей среды, улучшение экологической обстановки – это   забота о здоровье и благополучии людей, забота о будущих поколениях.

Сегодня одна из наших основных задач – улучшение состояния реки Волги, главной водной артерии региона.   Для решения этой задачи ведутся масштабные работы по строительству и реконструкции очистных сооружений.

Важнейшим направлением нашей деятельности остается сохранение лесов. В 2025 году Самарская область вошла в число лидеров среди субъектов Российской Федерации по лесовосстановлению. Такой результат стал возможен благодаря увеличению финансирования на лесовосстановительные работы, закупке лесохозяйственной техники, реализации «Народной программы» партии «Единая Россия». За счет усиленного контроля за лесосеками, патрулирования и тесного взаимодействия с правоохранительными органами объем незаконных рубок в прошлом году удалось сократить более чем на 70%.  

Искренне благодарю специалистов в сфере экологии, ветеранов-экологов, социально ответственный бизнес, добровольцев за вклад в дело сохранения родной природы. Уверен, только вместе мы сможем обеспечить экологическую безопасность нашего региона.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, благополучия,   успехов на вашем благородном поприще! Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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