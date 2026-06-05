В Красноармейском районе легковушка столкнулась с грузовиком

4 июня на территории Самарской области зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало шесть человек, в том числе один несовершеннолетний, а один человек погиб.

В Красноармейском районе в 03:20 26-летний мужчина, управляя автомашиной Honda Fit, двигался по 127 км автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» со стороны Волгограда в направлении Самары. В пути следования выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, в месте, где это разрешено, и допустил столкновение с грузовым автомобилем MAM TGS 26350 в составе прицепа SCHMITZ CARGOBULL, под управлением 29-летнего мужчины. Пассажир легкового автомобиля – 35-летний мужчина госпитализирован.