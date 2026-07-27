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Названы товары, которые могут пропасть из онлайн-магазинов в 2026 году

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Названы товары, которые могут пропасть из онлайн-магазинов в 2026 году

В 2026 году потребители все чаще наблюдают не классический дефицит, а более сложное явление: товары как бы есть, но с онлайн-витрин они пропадают. О причинах и о том, как успеть купить нужное, «Газете.Ru» рассказал Денис Миненко, основатель Пулковской логистической компании, пишет Газета.

Первая причина «пропажи» товаров — ужесточение требований к параллельному импорту с 27 мая 2026 года (приказ №4769). Россия продолжает сокращать перечень товаров, доступных для параллельного импорта. Изменения касаются электроники и конкретных брендов. Часть привычной техники может начать пропадать «волнообразно» — то появляясь, то исчезая с витрин.

Вторая — расширение системы цифровой маркировки с 1 марта 2026 года. Под маркировку попали некоторые группы косметики, бакалеи и автомобильной химии. Товар может быть физически на складе, но не иметь нужного статуса в системе и из-за этого исчезать из онлайн-доступа. Сюда же можно отнести вероятные технические сбои и задержки синхронизации.

Третья — сокращение ассортимента. Крупные сети оптимизируют ассортимент, отказываясь от нерентабельных позиций. Это было во все времена, просто сейчас наблюдается и в онлайн-продажах.

Четвертая — логические ограничения и валютные колебания. Импортные товары чувствительны к изменениям курса валют и сложностям поставок.

«Ранее мы уже пережили несколько волн дефицита: в 2020 году из-за пандемии нарушились международные поставки, товары в онлайне были в наличии, но их доставка задерживалась. В 2022 году после ухода западных брендов товары начали исчезать из-за прекращения поставок», — отметил эксперт.

Современная цепочка поставок дополнилась слоем цифровизации: госверификация, онлайн-допуск. Именно это чаще всего определяет доступность товара.

«Покупайте электронику не в момент поломки, а во время стабильной поставки. SSD, сетевое оборудование и другая электроника могут пропасть из-за смены регуляторного режима или поставщика. Если модель есть на рынке 2–3 месяца подряд, это не гарантирует ее постоянное присутствие», — посоветовал он.

Также обеспечьте товар на несколько месяцев потребления. Импортная косметика, бытовая химия и ряд продуктов могут попасть под изменение маркировки или валютные колебания. Лучше запасаться на 2–3 недели вперед.

Наконец, учитывайте мультиканальность покупок. Товары, пропавшие из онлайна, часто еще несколько месяцев доступны в офлайн-магазинах.

«Пропажа» товаров из онлайн-магазина в 2026 году — это не всегда дефицит. Это тактика допуска, просчитав или предугадав которую можно успеть приобрести практически любой товар.

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