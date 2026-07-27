В Кировском районе Самары пострадали несовершеннолетние пассажиры

26.07.2026 в 18:28 36-летняя женщина-водитель управляя автомобилем ВАЗ-21103, двигалась по ул. Береговой, со стороны посёлка Падовка в направлении ул. Земеца. В районе строения № 1 поселка Чкалова допустила выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулась с автомобилем Lada Vesta под управлением 39-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В ДТП телесные повреждения получили: 11 и 12-летние пассажиры автомобиля ВАЗ-21103, им назначено амбулаторное лечение.