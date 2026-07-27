Самарские росгвардейцы стали лучшими на конкурсе профмастерства среди сотрудников вневедомственной охраны Приволжского округа Росгвардии

В Тольятти на базе Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии и ОМОН «Орлан» Управления Росгвардии по Самарской области подвели итоги первого этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди групп задержания подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.

В соревнованиях на звание «Лучший по профессии» приняли участие более 40 сотрудников из 14 регионов Приволжского федерального округа. В год 10-летия Росгвардии и 215-летия со дня образования войск правопорядка профессиональный конкурс стал наиболее значимым.

До финальных соревнований все участники успешно преодолели отборочные этапы и были признаны лучшими сотрудниками групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии в своих республиках и областях. На протяжении трех дней участники демонстрировали навыки физической, огневой, специальной и медицинской подготовки, а также знание правовых норм. Особое внимание судейской коллегии было уделено практическим заданиям по задержанию условных правонарушителей и действиям по сигналу «Тревога».

По итогам конкурса первое место занял экипаж группы задержания Управления Росгвардии по Самарской области. Вторыми стали представители вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Саратовской области, третьи – росгвардейцы из Татарстана.

Дипломы и медали победителям вручили начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Сергей Абрамов и офицер Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии подполковник полиции Алексей Соколов.

«Второй год подряд мы принимаем первый этап всероссийского конкурса групп задержания вневедомственной охраны на самарской земле. Участники достойно представили свои регионы, но убедительную победу одержала команда Управления Росгвардии по Самарской области. В юбилейный год этот успех выглядит итогом профессионального мастерства и лучшим подтверждением высокого звания защитника правопорядка», - сказал, поздравляя участников, полковник полиции Сергей Абрамов.

Лучшие три команды получили путёвку на всероссийские соревнования, где им предстоит представлять Приволжский федеральный округ.