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Более двух тысяч единиц оружия уничтожили сотрудники Росгвардии в Самаре в июле текущего года

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Более двух тысяч единиц оружия уничтожили сотрудники Росгвардии в Самаре в июле текущего года

В Управлении Росгвардии по Самарской области завершилась процедура уничтожения 2 200 единиц ружей, карабинов, пистолетов, револьверов и более 50 000 штук боеприпасов различного калибра. Это изъятое гражданское оружие и патроны, которые более полугода хранились на складе силового ведомства и не были востребованы владельцами, а также оружие, добровольно сданное гражданами на утилизацию.

После сверки номеров и заполнения необходимой документации росгвардейцы деформировали основные части оружия с помощью специального оборудования, чтобы исключить возможность их дальнейшего использования. Получившийся лом металла будет направлен на переплавку на специализированное предприятие Приволжского округа.

Стоит отметить, что с начала года это уже вторая партия оружия, уничтоженного в Управлении Росгвардии по Самарской области. В первом квартале специалисты службы вооружения утилизировали более 1 700 единиц гражданского оружия, которые также хранилось на складе и не было востребовано владельцами.

Теги: Росгвардия

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