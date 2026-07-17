В Самаре сотрудники Росгвардии провели профориентационную встречу с военнослужащими, увольняемыми в запас

Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по г. Самаре организовали и провели встречу с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву и подлежащими увольнению в запас. Основной целью таких мероприятий является профессиональная ориентация граждан и содействие их дальнейшему трудоустройству после завершения военной службы.

В ходе мероприятия, в которой приняли участие более пятидесяти будущих кандидатов, росгвардейцы подробно ознакомили молодых людей с ключевыми аспектами службы в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. Сотрудники Росгвардии довели до присутствующих информацию о порядке и условиях поступления на службу, перечне вакантных должностей в подразделениях вневедомственной охраны по Самарской области.

Особое внимание при этом стражи правопорядка уделили социальным гарантиям, льготам и уровню денежного довольствия, которые предоставляются сотрудникам Росгвардии. Для наглядности и более детального изучения условий трудоустройства росгвардейцы вручили каждому участнику встречи информационно-агитационный буклет с контактными данными кадровых подразделений.

Кроме того, сотрудники войск правопорядка рассказали военнослужащим по призыву о возможности получения высшего образования в ведомственных вузах Росгвардии, которые готовят офицеров по различным направлениям деятельности.