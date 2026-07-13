Самарские росгвардейцы стали призерами окружного чемпионата по комплексному единоборству

Команда сотрудников Управления Росгвардии по Самарской области вошла в тройку сильнейших на чемпионате Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии по комплексному единоборству среди мужчин. Соревнования проходили в столице Приволжья, на базе спортивного комплекса Управления Росгвардии по Нижегородской области «Динамика».

В турнире, который прошел в год 10-летия ведомства и 215-й годовщины войск правопорядка, за звание победителей в 8 весовых категориях боролись 104 спортсмена в составе 16 команд. Соревнования прошли по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения. По итогам поединков в каждой из весовых категорий судейская коллегия под председательством начальника физической подготовки и спорта округа полковника Сергея Аристова определила победителей и призеров.

Воля к победе и спортивное мастерство, продемонстрированные самарскими спортсменами, позволили им войти в число призеров чемпионата – представители Управления Росгвардии по Самарской области замкнули тройку лидеров. На торжественной церемонии закрытия победителям вручили медали, кубки и грамоты.