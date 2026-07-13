В Самаре открыли памятник императору Николаю II

В Самаре состоялось открытие памятника последнему российскому императору Николаю II. Торжественная церемония прошла 12 июля в сквере на месте бывшей Соборной площади.

Чин освящения бюста совершил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. В мероприятии приняли участие представители Самарской митрополии, органов власти, общественных организаций и деятели культуры.

Среди гостей церемонии были генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, заслуженный юрист России и ведущий телеканала «Спас» Павел Астахов, министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева, руководитель департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяна Шестопалова.

Также на открытии присутствовали представители Самарского губернского дворянского собрания и священнослужители Самарской епархии.

Памятник Николаю II стал новым историческим объектом в центре Самары, пишет Самара-МК.

Фото: Слово Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия на открытии памятника Императору Николаю II.