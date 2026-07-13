Сотрудники полиции задержали водителя, грубо нарушившего ПДД РФ. 12.07.2026 около 23:40, 21-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Priora, выехал на тротуар парка имени Юрия Гагарина. Полицейские на месте задержали водителя автомобиля. В отношении нарушителя составлены административные материалы: -ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ — движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам; -ч. 3 ст. 12.37 КоАП РФ — управление транспортным средством при заведомом отсутствии ОСАГО; -ст. 12.6 КоАП РФ — нарушение правил применения ремней безопасности. Госавтоинспекция напоминает, что тротуары, предназначены для движения пешеходов, а не транспортных средств.