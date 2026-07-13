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Молодые россияне стали чаще покупать безалкогольное вино

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Молодые россияне стали чаще покупать безалкогольное вино

Продажи безалкогольного вина среди молодежи 18–25 лет за первые шесть месяцев 2026 года выросли на 79%, показав наибольшую динамику среди всех возрастных групп. Об этом 13 июля сообщили в федеральной сети винотек SimpleWine.

Уточняется, что продажи вина во всех возрастных группах выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. Ядро аудитории составляют покупатели от 36 до 45 лет, на них приходится 41% всех покупок, далее следуют 46–55 лет — 24%. Молодежь 18–25 лет формирует лишь 4%, но именно эта категория показала наибольшую динамику роста — продажи безалкогольного вина увеличились на 79%, пишут "Известия".

Традиционно в лидерах по выбору остаются тихие вина (61%) и игристые (36%). При этом ценовой сегмент от 2 тыс. до 3 тыс. рублей продолжает оставаться наиболее востребованным — 42% продаж, а более дорогие позиции растут быстрее всего, с увеличением на 202% по сравнению с 2025 годом.

Покупатели 36–45 лет предпочитают белые вина — на них приходится 64% всех покупок этой возрастной категории, при этом 79% выбирают низкосахарные стили. Поколение 46–55 лет демонстрирует интерес к более дорогим сухим винам, доля которых достигает 81%.

Покупатели 26–35 лет чаще других выбирают белые вина — 67% продаж, а также полусухие и немецкие позиции. Аудитория старше 56 лет поддерживает российских производителей — 17% всех покупок, при этом более четверти покупают вина стоимостью свыше 3 тыс. рублей.

«Аудитория 18–25 лет показывает самую высокую динамику. За первые шесть месяцев 2026 года продажи в этой возрастной группе выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметили аналитики.

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