Итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.

За прошедшие выходные на дорогах региона выявлено более 1200 нарушений Правил дорожного движения. Особое внимание в ходе рейдов уделялось пресечению грубых нарушений, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения.

Так, сотрудники Госавтоинспекции выявили 56 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. В ходе мероприятий пресечено 25 фактов выезда на полосу встречного движения в местах, где это запрещено Правилами дорожного движения.

Также выявлено 215 нарушений требований к светопропускаемости стекол транспортных средств, связанных с незаконной тонировкой. За нарушение правил применения ремней безопасности к административной ответственности привлечены 105 участников дорожного движения.

Кроме того, выявлено 34 нарушения правил перевозки детей. Не остались без внимания и нарушения, допускаемые пешеходами. За отчетный период сотрудниками Госавтоинспекции зафиксировано 35 нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов. Еще в 32 случаях водители не предоставили преимущество в движении пешеходам.

Госавтоинспекция Самарской области напоминает, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника дорожного движения. Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения, взаимное уважение и ответственное поведение помогают сохранить жизнь и здоровье людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.