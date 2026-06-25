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Полицейские региона разыскивают 16-летнего жителя Кошкинского района

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Поздним вечером 18 июня текущего года в Отдел МВД России по Кошкинскому району обратилась жительница села Орловка. Женщина сообщила полицейским, что её 16-летний опекаемый ушёл из дома в седьмом часу вечера и его местонахождение неизвестно.

Поздним вечером 18 июня текущего года в Отдел МВД России по Кошкинскому району обратилась жительница села Орловка. Женщина сообщила полицейским, что её 16-летний опекаемый Иван Олегович Петров ушёл из дома в седьмом часу вечера и его местонахождение неизвестно.

Полицейские составили ориентировку с приметами подростка, распространили её среди личного состава, организаций правоохранительной направленности и волонтерских организаций.

Наружные наряды полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции ориентированы на розыск несовершеннолетнего. Полицейские провели обходы дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов и чердачных помещений жилых домов, заброшенных строек и мест концентрации несовершеннолетних. Помощь в розыске мальчика продолжают оказывать представители добровольческого общественного объединения «ЛизаАлерт», а также неравнодушные граждане.

В настоящее время у сотрудников органов внутренних дел имеются основания полагать, что подросток может находиться в южных областях Российской Федерации.  Полицейские направили ориентировку с приметами разыскиваемого коллегам в соседние регионы.

Приметы мальчика: рост 160-165 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленого цвета.

Особые приметы: косоглазие, очки для зрения с черной оправой.

Был одет: черные футболка, спортивные штаны и рюкзак, кроссовки ярко-зеленого цвета.

Всех, кто видел разыскиваемого или знает о том, где он может находиться, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части О МВД России по Кошкинскому району 8 (84650) 2-21-35, по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33 или по номеру 112.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Самарской области

Теги: Полиция Самара

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