Я нашел ошибку
Главные новости:
С 22 по 24 мая 2026 года делегация из Самарской области приняла участие в специальном социально-реабилитационном туре «Своих не бросаем!» на уникальном поезде-отеле, курсировавшем по исторической «государевой дороге».
Семьи героев СВО Самары проехали «По государевой дороге» в рамках проекта «Своих не бросаем!»
В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, а также организуя тематические мероприятия.
Полицейские Самарского региона приняли участие в родительских собраниях
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли противоправные действия несовершеннолетних.
Транспортные полицейские Сызранского линейного отдела привлекли к административной ответственности родителей
Креативная молодежь ПФО сможет принять участие в фестивале цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра». Даты проведения: 8-10 июня.
Фестиваль цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра» состоится в Самаре
АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva
АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva
25 мая театр «Грань» со спектаклем «Разбитый кувшин» (Г. Клейст) отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России. В этом году Фестиваль пройдет в Сергиевом Посаде (Московская область) с 26 мая по 3 июня.
Театр «Грань» отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России
Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»
Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»
74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать
74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.21
0.42
EUR 82.54
-0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские Самарского региона приняли участие в родительских собраниях

147
В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, а также организуя тематические мероприятия.

В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, а также организуя тематические мероприятия.

Так, в Самаре состоялось областное родительское онлайн‑собрание с участием сотрудников полиции.

В ходе мероприятия участники обсудили правила безопасного поведения детей в общественных местах, таких, как торговые центры, а также на проезжей части, у водоёмов, в лесу и на природных территориях.

Отдельное внимание полицейские уделили вопросам организации летнего досуга и трудоустройства подростков, профилактике вовлечения несовершеннолетних в деструктивные сообщества и противоправную деятельность.

Сотрудники полиции подробно рассказали о правилах использования велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности, проинформировали о способах защиты от мошеннических действий в отношении детей, а также напомнили о действующем в регионе комендантском часе - его временных рамках, правилах и ответственности за нарушение. Онлайн‑собрание вызвало значительный отклик среди родителей Самарской области: сотни участников смогли задать вопросы экспертам и получить практические рекомендации по обеспечению безопасности детей в летний период.

В Сергиевском районе полицейские приняли участие в школьном родительском собрании, в ходе которого подробно разъяснили собравшимся Правила дорожного движения, подчеркнув важность использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Особое внимание сотрудники полиции уделили безопасной перевозке детей в автомобиле, отметив необходимость обязательного использования специальных удерживающих устройств.

Кроме того, они акцентировали внимание на запрете управления мототранспортом несовершеннолетними без водительского удостоверения, разъяснив предусмотренную за это административную ответственность.

Полицейские рассказали о правах и обязанностях подростков и посоветовали родителям уделять больше внимания своим детям и кругу их общения. Родители активно участвовали в диалоге, задавали вопросы, на которые получили компетентные ответы, а в завершение мероприятия поблагодарили полицейских за полезную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Полиция Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток, 2014 года рождения, который 18 мая около 14:00 вышел из дома в мкр.Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до школы не дошел и его местонахождение неизвестно.
19 мая 2026, 20:49
Сотрудники полиции в Красноглинском районе продолжают разыскивать шестиклассника
Полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток, 2014 года рождения, который 18 мая около 14:00 вышел из дома в мкр.Крутые Ключи в Красноглинском районе... Общество
932
По итогам первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские региона отметили готовность общества к конструктивному диалогу по вопросам противодействия наркомании.
30 апреля 2026, 20:51
В регионе завершился первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
По итогам первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские региона отметили готовность общества к конструктивному диалогу по вопросам... Общество
1306
Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре.
22 апреля 2026, 18:51
В Самаре прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии - 2026» среди участковых уполномоченных полиции
Право представлять наш регион на Всероссийском этапе конкурса предоставлено участковому уполномоченному полиции отдела полиции по Самарскому району... Общество
1502
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
25 мая 2026  13:32
Самарская область приняла II Всероссийский конгресс региональных фондов развития промышленности
217
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
25 мая 2026  12:55
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
211
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
24 мая 2026  10:25
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем славянской письменности и культуры
779
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
23 мая 2026  13:53
Дорожная кампания в Самаре набирает обороты
810
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
23 мая 2026  13:45
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
1159
Весь список