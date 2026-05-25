Полицейские Самарского региона приняли участие в родительских собраниях

В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, а также организуя тематические мероприятия.

Так, в Самаре состоялось областное родительское онлайн‑собрание с участием сотрудников полиции.

В ходе мероприятия участники обсудили правила безопасного поведения детей в общественных местах, таких, как торговые центры, а также на проезжей части, у водоёмов, в лесу и на природных территориях.

Отдельное внимание полицейские уделили вопросам организации летнего досуга и трудоустройства подростков, профилактике вовлечения несовершеннолетних в деструктивные сообщества и противоправную деятельность.

Сотрудники полиции подробно рассказали о правилах использования велосипедов, самокатов и других средств индивидуальной мобильности, проинформировали о способах защиты от мошеннических действий в отношении детей, а также напомнили о действующем в регионе комендантском часе - его временных рамках, правилах и ответственности за нарушение. Онлайн‑собрание вызвало значительный отклик среди родителей Самарской области: сотни участников смогли задать вопросы экспертам и получить практические рекомендации по обеспечению безопасности детей в летний период.

В Сергиевском районе полицейские приняли участие в школьном родительском собрании, в ходе которого подробно разъяснили собравшимся Правила дорожного движения, подчеркнув важность использования световозвращающих элементов в темное время суток.

Особое внимание сотрудники полиции уделили безопасной перевозке детей в автомобиле, отметив необходимость обязательного использования специальных удерживающих устройств.

Кроме того, они акцентировали внимание на запрете управления мототранспортом несовершеннолетними без водительского удостоверения, разъяснив предусмотренную за это административную ответственность.

Полицейские рассказали о правах и обязанностях подростков и посоветовали родителям уделять больше внимания своим детям и кругу их общения. Родители активно участвовали в диалоге, задавали вопросы, на которые получили компетентные ответы, а в завершение мероприятия поблагодарили полицейских за полезную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО