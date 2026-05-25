Резиденты технопарка «Жигулёвская долина» вошли в топ-200 конкурса «Молодой промышленник года»

Минпромторг РФ и Клуб молодых промышленников объявили топ-200 финалистов V Всероссийской премии «Молодой промышленник года». В этом списке – лидеры из 65 регионов России в возрасте до 40 лет, которые успешно развивают свои предприятия.

Организаторы премии особенно выделили Самарскую область, которая в этом году совершила рывок: по количеству заявок наша губерния на втором месте после Москвы, а по числу финалистов – наравне со столичным регионом.

В топ-200 премии «Молодой промышленник года» вошли 17 представителей Самарской области. Среди них два резидента технопарка «Жигулёвская долина»: Вадим Железняков, директор ООО «Экзо Групп», Владимир Коробейников, директор ООО «АСОМИ АВТОПОДВЕСКА».

Компания «Экзо Групп» является резидентом технопарка с проектом «Разработка и вывод на рынок программно-аппаратного комплекса, воздействующего магнитным полем на тканевые клетки и жидкости организма человека «ЭкзоТерапия».

ООО «АСОМИ Автоподвеска» в статусе резидента занимается проектом «Разработка элементов автомобильной подвески с улучшенными характеристиками».

Заявки всех финалистов премии «Молодой промышленник года» поступят на рассмотрение жюри, в которое вошли руководители органов власти, деловых сообществ и институтов развития. Торжественное награждение топ-10 и победителей специальных номинаций состоится 7 июля на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ» (г. Екатеринбург).

В июне на сайте Премии начнётся голосование за финалистов, на основе которого будет определён победитель номинации «Лучший молодой промышленник по результатам народного голосования».

Напомним, что в прошлом году в первую десятку лидеров премии «Молодой промышленник года» вошёл Константин Лазарев, генеральный директор ООО «Волжский светотехнический завод Луч» – резидента технопарка «Жигулёвская долина». Он получил награду за профессиональные достижения, активное участие в государственных инфраструктурных проектах и значительный вклад в повышение производительности труда на предприятии.

пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»