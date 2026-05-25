Временно ограничено движение по участку улицы Свободы в Самаре

В Самаре с 25 мая временно ограничено движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности по участку улицы Свободы от Первого Безымянного переулка до улицы XXII Партсъезда. Здесь специалисты ООО «Самарские коммунальные системы» приступают к аварийным работам на водоводе диаметром 600 мм — будет отремонтирована сеть холодного водоснабжения в районе дома №1 по улице Свободы.



Маршрутов общественного транспорта на указанном участке улицы Свободы нет.



Ориентировочная дата завершения аварийного ремонта водовода будет определена по результатам земляных работ. После обновления участка трубопровода специалисты восстановят в полном объеме дорожное покрытие и другие элементы благоустройства.



Ресурсоснабжающая организация приносит горожанам извинения за временные неудобства и просит автомобилистов заранее планировать свои поездки. Жителям домов, находящихся поблизости от ремонтируемой локации, рекомендуется сделать запасы холодной воды для бытовых нужд – не исключены временные отключения.

