Врач: отказ от курения позволяет организму начать процесс восстановления

Доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 ИМД Пироговского Университета Минздрава России, к.м.н. Ольга Тарасова рассказала, в чем опасность употребления майской клубники.
Врач предупредила об опасности майской клубники
С 29 мая новое расписание начнет действовать на направлениях из областной столицы до сел Рождествено и Зольное. А с 1 июня изменения коснутся маршрута Самара — Ширяево.
Меняется расписание трех региональных речных маршрутов
Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство.
В Безенчукском районе задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство супруги
С апреля в губернии уже прошло 120 мероприятий, в которых приняли участие свыше 4000 жителей — пройдено 108 км берегов, где собрали более 165 кубометров мусора. Это свыше тысячи мешков!
Наш регион активно включился в новый сезон Всероссийской акции «Вода России»
25 мая водолазы поисково-спасательного отряда специального назначения проводили поиски по заявлению сотрудников полиции в русле реки Сок около села Старосемейкино Красноярского района.
Из реки Сок около села Старосемейкино спасатели извлекли тело мужчины
Администрация Тольятти добилась в суде первых решений, обязывающих владельцев объектов капитального строительства на территории бывшего ОАО «Фосфор» принять меры для обеспечения безопасности. 
Суд обязал собственников на территории бывшего ОАО «Фосфор» обеспечить безопасное хранение опасных веществ
В Красноярском районе Самарской области продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.
Виталий Шабалатов побывал на строительной площадке нового ФОКа
В преддверии Дня славянской письменности и культуры, 19 мая в Самарском политехе состоялось торжественное подведение итогов III Всероссийского литературного конкурса "Экология души" на основе творческого наследия известного самарского писателя А.С. Малино
В Самарском политехе подвели итоги литературного конкурса «Экология души»
Врач: отказ от курения позволяет организму начать процесс восстановления

О том, как курение связано с ключевыми факторами риска, рассказывает врач – торакальный хирург онкологического отделения (торакальная онкология) Самарского областного клинического онкологического диспансера Нестор Амосов.

"Курение является одним из наиболее значимых и, что крайне важно, модифицируемых факторов риска для здоровья. Это означает, что человек может изменить эту привычку и тем самым существенно снизить вероятность развития множества заболеваний.

Однако курение не просто само по себе является риском, оно напрямую влияет на другие модифицируемые факторы, усугубляя их негативное воздействие и создавая комплексную угрозу для организма.

Как курение связано с ключевыми факторами риска?
 Высокое артериальное давление (гипертония).
Никотин вызывает немедленное сужение кровеносных сосудов и увеличивает частоту сердечных сокращений, что приводит к повышению артериального давления. Длительное курение повреждает внутренние стенки сосудов, делая их менее эластичными и способствуя развитию атеросклероза, что хронически повышает давление.
Нарушения липидного обмена (высокий холестерин).
Курение негативно влияет на профиль липидов в крови: оно снижает уровень липопротеинов высокой плотности, ЛПВП и повышает уровень липопротеинов низкой плотности, ЛПНП и триглицеридов. Это ускоряет образование атеросклеротических бляшек в артериях, значительно увеличивая риск инфарктов и инсультов.
Сахарный диабет 2 типа и его осложнения.
Курение повышает резистентность клеток к инсулину, что затрудняет контроль уровня сахара в крови и увеличивает риск развития сахарного диабета 2 типа. У людей с уже существующим диабетом курение значительно усугубляет все осложнения, такие как поражение почек, глаз, нервов и сосудов конечностей.
 Низкая физическая активность.
Курение ухудшает функцию легких, снижает их объем и эффективность газообмена. Это приводит к одышке, снижению выносливости и общей физической работоспособности. В результате физические нагрузки становятся более тяжелыми и менее привлекательными, что способствует малоподвижному образу жизни.
Неправильное питание.
Хотя прямая причинно-следственная связь сложна, курильщики часто имеют менее здоровые пищевые привычки (например, потребляют меньше фруктов и овощей, больше обработанной пищи и фастфуда). Курение также может влиять на метаболизм и усвоение некоторых питательных веществ, например, витамина С.
Хронический стресс и тревожность.
Многие курильщики ошибочно воспринимают сигарету как способ борьбы со стрессом. На самом деле, никотин вызывает лишь временное облегчение, но затем усиливает тревожность и создает порочный круг зависимости, где стресс от никотиновой ломки снимается новой сигаретой. Курение не решает проблему стресса, а лишь маскирует ее и усугубляет.
Избыточный вес / Ожирение (опосредованно).
Хотя курение может подавлять аппетит, оно способствует накоплению висцерального жира (жира вокруг внутренних органов), что является серьезным фактором риска для метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Отказ от курения является наиболее эффективным и доступным способом модифицировать эти факторы риска. Прекращение курения не только устраняет прямое вредное воздействие никотина и других токсинов, но и позволяет организму:
 начать процесс восстановления
улучшить метаболизм
нормализовать артериальное давление и липидный профиль
повысить общую устойчивость к заболеваниям".

В Самарской больнице №10 участникам СВО помогают вернуться к полноценной жизни: С апреля 2026 года в Самарской больнице №10 организован третий (амбулаторный) этап медицинской реабилитации для военнослужащих с последствиями минно-взрывных ранений опорно-двигательной, центральной и периферической нервной систем.
В Самарской больнице №10 участникам СВО помогают вернуться к полноценной жизни
В СамГМУ разработали комплексную методику гигиенической оценки пищевого статуса людей с ОВЗ с учетом уровня их физической активности.
Молодая ученая СамГМУ разработала комплексную методику оценки пищевого статуса людей с ОВЗ
Врач-эндокринолог рассказала о значимости эндокринной системы для здоровья всего организма: Руководитель регионального эндокринологического центра больницы Середавина Светлана Манцагова: "Эндокринная система — один из основных регуляторов жизнедеятельности всего организма человека".
Врач-эндокринолог рассказала о значимости эндокринной системы для здоровья всего организма
