Врач: отказ от курения позволяет организму начать процесс восстановления

О том, как курение связано с ключевыми факторами риска, рассказывает врач – торакальный хирург онкологического отделения (торакальная онкология) Самарского областного клинического онкологического диспансера Нестор Амосов:



"Курение является одним из наиболее значимых и, что крайне важно, модифицируемых факторов риска для здоровья. Это означает, что человек может изменить эту привычку и тем самым существенно снизить вероятность развития множества заболеваний.



Однако курение не просто само по себе является риском, оно напрямую влияет на другие модифицируемые факторы, усугубляя их негативное воздействие и создавая комплексную угрозу для организма.



Как курение связано с ключевыми факторами риска?

Высокое артериальное давление (гипертония).

Никотин вызывает немедленное сужение кровеносных сосудов и увеличивает частоту сердечных сокращений, что приводит к повышению артериального давления. Длительное курение повреждает внутренние стенки сосудов, делая их менее эластичными и способствуя развитию атеросклероза, что хронически повышает давление.

Нарушения липидного обмена (высокий холестерин).

Курение негативно влияет на профиль липидов в крови: оно снижает уровень липопротеинов высокой плотности, ЛПВП и повышает уровень липопротеинов низкой плотности, ЛПНП и триглицеридов. Это ускоряет образование атеросклеротических бляшек в артериях, значительно увеличивая риск инфарктов и инсультов.

Сахарный диабет 2 типа и его осложнения.

Курение повышает резистентность клеток к инсулину, что затрудняет контроль уровня сахара в крови и увеличивает риск развития сахарного диабета 2 типа. У людей с уже существующим диабетом курение значительно усугубляет все осложнения, такие как поражение почек, глаз, нервов и сосудов конечностей.

Низкая физическая активность.

Курение ухудшает функцию легких, снижает их объем и эффективность газообмена. Это приводит к одышке, снижению выносливости и общей физической работоспособности. В результате физические нагрузки становятся более тяжелыми и менее привлекательными, что способствует малоподвижному образу жизни.

Неправильное питание.

Хотя прямая причинно-следственная связь сложна, курильщики часто имеют менее здоровые пищевые привычки (например, потребляют меньше фруктов и овощей, больше обработанной пищи и фастфуда). Курение также может влиять на метаболизм и усвоение некоторых питательных веществ, например, витамина С.

Хронический стресс и тревожность.

Многие курильщики ошибочно воспринимают сигарету как способ борьбы со стрессом. На самом деле, никотин вызывает лишь временное облегчение, но затем усиливает тревожность и создает порочный круг зависимости, где стресс от никотиновой ломки снимается новой сигаретой. Курение не решает проблему стресса, а лишь маскирует ее и усугубляет.

Избыточный вес / Ожирение (опосредованно).

Хотя курение может подавлять аппетит, оно способствует накоплению висцерального жира (жира вокруг внутренних органов), что является серьезным фактором риска для метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.



Отказ от курения является наиболее эффективным и доступным способом модифицировать эти факторы риска. Прекращение курения не только устраняет прямое вредное воздействие никотина и других токсинов, но и позволяет организму:

начать процесс восстановления

улучшить метаболизм

нормализовать артериальное давление и липидный профиль

повысить общую устойчивость к заболеваниям".